Dussehra 2025 Wishes: अधर्म पर धर्म की विजय...इन खूबसूरत मैसेज से प्रियजनों को दें दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, आज यानी 02 अक्टूबर (Dussehra 2025 Date) को देशभर में दशहरा का पर्व बेहद उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर भगवान श्रीराम जी की पूजा-अर्चना करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में सुख-शांति बनी रहती है।

इस खास अवसर पर लोग अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं देते हैं। ऐसे में इस आर्टिकल में हम आपके लिए लेकर आए है दशहरा के शुभ संदेश (Dussehra 2025 Quotes in Hindi), जिनके द्वारा आप अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को दशहरा (Dussehra wishes in Hindi) की शुभकामनाएं भेजें (Dussehra 2025 Whatsapp Status)।

दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं इन हिंदी (Dussehra ki Hardik Shubhkamnaye in Hindi)

निर्बल के बल राम हैं, निर्धन के धन राम हैं,

संतन की संवारे सभी बिगड़े काम

दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं

चांद की चांदनी, शरद की बहार

फूलों की खुशबू, अपनों का प्यार

मुबारक हो आपको दशहरा का त्योहार

कभी न पड़े आप पर दुख का साया,

प्रभु राम की कृपा की बनी रहे छाया,

हर दिन धन से भरा रहे आपका अंगना

दशहरा की आपको शुभकामनाएं

रावण की तरह मन के विकारों का नाश हो,

प्रभु श्रीराम का हृदय में सर्वदा वास हो

दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं

अधर्म पर धर्म की विजय

असत्य पर सत्य की विजय

बराई पर अच्छाई की विजय

पाप पर पुण्य की विजय

आपको दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं

बुराई का नाश हो, सुख का आवास हो,

राम बसे आपके मन में

रावण कभी न आपके आसपास हो।

आपको दशहरा की शुभकामनाएं

हृदय में धारण करें

प्रभु श्री राम का नाम

अपने भीतर के रावण का करें सर्वनाश

आपको दशहरा की शुभकामनाएं

होती जीत सत्य की,

और असत्य की होती हार है,

यही संदेश बताता है,

दशहरे का त्योहार होता खास है

दशहरा की शुभकामनाएं