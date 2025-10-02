Dussehra 2025: दशहरा पर इस विधि से करें पूजा, जानें रावण दहन मुहूर्त, राम जी के प्रिय भोग और मंत्र

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। दशहरा का पर्व हर साल अश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की रावण पर विजय और मां दुर्गा की महिषासुर पर विजय का प्रतीक है। इस साल दशहरा (Dussehra 2025) 2 अक्टूबर, 2025 यानी आज के दिन मनाया जा रहा है, तो आइए इस आर्टिकल में इस दिन से जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं, जो इस प्रकार हैं -