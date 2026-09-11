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हाथ में चाकू देने से लड़ाई क्यों होती है, क्या कहता है शास्त्र? पढ़ें इस पुरानी मान्यता का सच

By Anuradha Gupta Edited By: Anuradha Gupta
Published: Fri, 11 Sep 2026 04:44 PM (IST)

चाकू सीधे हाथ में देने से लड़ाई होने की मान्यता एक पुरानी लोकमान्यता है, जिसका कोई शास्त्रीय या वैज्ञानिक आधार ...और पढ़ें

चाकू से जुड़ी मान्यताएं । (Picture Credit- AI Generated)

चाकू से जुड़ी मान्यताएं । (Picture Credit- AI Generated)

HighLights

  1. चाकू सीधे हाथ में देना एक पुरानी लोकमान्यता है।

  2. इसका कोई शास्त्रीय या वैज्ञानिक आधार नहीं माना जाता।

  3. यह सुरक्षा और सावधानी से जुड़ी एक परंपरा है।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हमारे समाज में कई ऐसी मान्यताएं हैं, जिन्हें लोग पीढ़ियों से सुनते और मानते आ रहे हैं। इन्हीं में से एक मान्यता है कि किसी व्यक्ति के हाथ में सीधे चाकू देने से आपस में लड़ाई या मनमुटाव हो जाता है। कई घरों में आज भी इस बात को माना जाता है और किसी को भी नुकीली चीजें सीधे हाथ में देने से मना किया जाता है। लेकिन क्या वास्तव में चाकू हाथ में देने से रिश्तों में झगड़ा शुरू हो जाता है? इस मान्यता को समझने के लिए इसके पीछे छिपे कारण को जानना जरूरी है।

एस्ट्रोपत्री के ज्योतिष श्री चंद्रेश शर्मा के अनुसार, " हाथ में सीधे चाकू देने से लड़ाई होने की बात मुख्य रूप से एक लोकमान्यता और सावधानी से जुड़ी परंपरा है। इसका कोई प्रत्यक्ष शास्त्रीय या वैज्ञानिक आधार नहीं माना जाता।"

यानी ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि केवल किसी को चाकू हाथ में देने से उसके साथ झगड़ा होना तय है। रिश्तों में होने वाले विवाद आमतौर पर व्यवहार, गलतफहमी, गुस्से और खराब परिस्थितियों जैसी वजहों से होते हैं।

पुराने समय में क्यों बनाई गई थी यह परंपरा?

इस मान्यता के पीछे एक व्यावहारिक और सुरक्षात्मक कारण माना जाता है। पुराने समय में घरों में चाकू, कैंची और दूसरे नुकीले औजारों का इस्तेमाल काफी आम था। अगर कोई व्यक्ति चाकू को सीधे दूसरे व्यक्ति के हाथ में देता था, तो उसे पकड़ते समय हाथ फिसलने या गलती से चोट लगने का खतरा रहता था।

नुकीली चीजों से छोटी-सी लापरवाही भी चोट लगने का कारण बन सकती थी। किसी को चोट लगने पर विवाद भी हो सकता है, ऐसे में बड़ों ने तय किया कि हाथ में सीधे चाकू देने के स्‍थान पर किसी सुरक्षित चीज पर रखकर उसे दिया जाए।

सावधानी कैसे बनी लोकमान्यता?

समय के साथ सुरक्षा से जुड़ी यह सलाह धीरे-धीरे एक लोकमान्यता का रूप लेती गई। लोगों के बीच यह बात कही जाने लगी कि हाथ में चाकू देने से लड़ाई होती है या रिश्तों में दरार आ सकती है। संभव है कि ऐसी मान्यताओं का उद्देश्य लोगों को नुकीली चीजों को संभालते समय अधिक सावधान रखना रहा हो। बाद में इसके पीछे का व्यावहारिक कारण कम याद रहा और मान्यता ज्यादा प्रचलित हो गई।

इसे अंधविश्वास मानें या सावधानी?

चाकू सीधे हाथ में देने से लड़ाई होना जरूरी नहीं है। इसलिए इसे निश्चित सत्य मानना उचित नहीं होगा। हालांकि चाकू को हाथ में देने के बजाय सुरक्षित सतह पर रखना एक अच्छी आदत जरूर हो सकती है। इसलिए इस परंपरा को झगड़े से जोड़ने के बजाय सुरक्षा और सावधानी के नजरिए से देखना ज्यादा सही है।

अत: हाथ में सीधे चाकू देने से लड़ाई हो जाती है, यह मुख्य रूप से एक लोकमान्यता है। लेकिन चाकू जैसी नुकीली वस्तु देते समय सावधानी बरतना जरूरी है।

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अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है