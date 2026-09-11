हाथ में चाकू देने से लड़ाई क्यों होती है, क्या कहता है शास्त्र? पढ़ें इस पुरानी मान्यता का सच

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हमारे समाज में कई ऐसी मान्यताएं हैं, जिन्हें लोग पीढ़ियों से सुनते और मानते आ रहे हैं। इन्हीं में से एक मान्यता है कि किसी व्यक्ति के हाथ में सीधे चाकू देने से आपस में लड़ाई या मनमुटाव हो जाता है। कई घरों में आज भी इस बात को माना जाता है और किसी को भी नुकीली चीजें सीधे हाथ में देने से मना किया जाता है। लेकिन क्या वास्तव में चाकू हाथ में देने से रिश्तों में झगड़ा शुरू हो जाता है? इस मान्यता को समझने के लिए इसके पीछे छिपे कारण को जानना जरूरी है।

एस्ट्रोपत्री के ज्योतिष श्री चंद्रेश शर्मा के अनुसार, " हाथ में सीधे चाकू देने से लड़ाई होने की बात मुख्य रूप से एक लोकमान्यता और सावधानी से जुड़ी परंपरा है। इसका कोई प्रत्यक्ष शास्त्रीय या वैज्ञानिक आधार नहीं माना जाता।"

यानी ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि केवल किसी को चाकू हाथ में देने से उसके साथ झगड़ा होना तय है। रिश्तों में होने वाले विवाद आमतौर पर व्यवहार, गलतफहमी, गुस्से और खराब परिस्थितियों जैसी वजहों से होते हैं। पुराने समय में क्यों बनाई गई थी यह परंपरा? इस मान्यता के पीछे एक व्यावहारिक और सुरक्षात्मक कारण माना जाता है। पुराने समय में घरों में चाकू, कैंची और दूसरे नुकीले औजारों का इस्तेमाल काफी आम था। अगर कोई व्यक्ति चाकू को सीधे दूसरे व्यक्ति के हाथ में देता था, तो उसे पकड़ते समय हाथ फिसलने या गलती से चोट लगने का खतरा रहता था।

नुकीली चीजों से छोटी-सी लापरवाही भी चोट लगने का कारण बन सकती थी। किसी को चोट लगने पर विवाद भी हो सकता है, ऐसे में बड़ों ने तय किया कि हाथ में सीधे चाकू देने के स्‍थान पर किसी सुरक्षित चीज पर रखकर उसे दिया जाए।

सावधानी कैसे बनी लोकमान्यता? समय के साथ सुरक्षा से जुड़ी यह सलाह धीरे-धीरे एक लोकमान्यता का रूप लेती गई। लोगों के बीच यह बात कही जाने लगी कि हाथ में चाकू देने से लड़ाई होती है या रिश्तों में दरार आ सकती है। संभव है कि ऐसी मान्यताओं का उद्देश्य लोगों को नुकीली चीजों को संभालते समय अधिक सावधान रखना रहा हो। बाद में इसके पीछे का व्यावहारिक कारण कम याद रहा और मान्यता ज्यादा प्रचलित हो गई।