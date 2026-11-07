सिर्फ मंदिर में नहीं... दीवाली की रात इन 5 कोनों में जरूर रखें दीया, चुंबक की तरह खिंचा आएगा पैसा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में दीवाली (Diwali 2026) के पर्व का विशेष महत्व है। यह दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। इस अवसर पर दीपक जलाने का बहुत महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, दीवाली की रात कुछ विशेष जगहों पर दीपक जलाने से व्यक्ति को जीवन में शुभ परिणाम मिलते हैं और घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही सुख-समृद्धि आती है और तिजोरी कभी खाली नहीं रहती।

ऐसे में आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसी कौन-सी जगहें हैं, जहां पर दीवाली की रात दीपक जलाना फलदायी साबित होता है। आइए इस आर्टिकल में इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। 1. घर का मुख्य द्वार धार्मिक मान्यता के अनुसार, दीवाली की रात घर के मुख्य द्वार से मां लक्ष्मी का आगमन होता है। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाना चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि ये दीये रातभर जलते रहें। ऐसा माना जाता है कि मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का प्रवेश होता है।

2. तिजोरी या धन रखने का स्थान यह स्थान कुबेर देव और मां लक्ष्मी का माना जाता है। इसलिए दीवाली की रात तिजोरी के पास दीपक जलाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से धन-धान्य की कभी कमी नहीं होती और बरकत बनी रहती है। साथ ही जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता।

3. रसोई घर दीवाली की रात रसोई में भी दीपक जरूर जलाना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार, रसोई में मां अन्नपूर्णा का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि रसोई में दीपक जलाने से अन्न और धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं और परिवार के सदस्यों पर मां अन्नपूर्णा की विशेष कृपा बरसती है।

4. तुलसी का पौधा धार्मिक मान्यता के अनुसार, दीवाली की रात तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने से धन की देवी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर की सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है।