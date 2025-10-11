Diwali 2025: दीवाली से पहले मिल रहे हैं ये संकेत, तो समझिए मां लक्ष्मी आने वाली हैं आपके घर

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर साल कार्तिक अमावस्या पर दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इस बार 20 दीवाली का त्योहार अक्टूबर को मनाया जा रहा है। आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका दीवाली से पहले दिखना काफी शुभ माना जाता है। ये चीजों आपको लक्ष्मी जी के आगमन का संकेत देती हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में।

मिलते हैं ये संकेत दीवाली से पहले घर की साफ-सफाई भी जरूर की जाती है। माना जाता है कि इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ऐसे में अगर आपको दीवाली की सफाई करते समय घर में मोर पंख मिलता है, तो इसे भी एक शुभ संकेत के रूप में देखा जाता है। इसका अर्थ यह माना जाता है कि घर के सदस्यों पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बरसने वाली है।

इन चीजों का आना है शुभ अगर आपको दीपावली से पहले आपके घर या उसके आसपास उल्लू, छिपकली, छछूंदर या काली चींटी आती है, तो इसे भी धन की देवी के प्रसन्न होने के संकेत के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा, अगर आपके द्वार पर अगर रोजाना सुबह गाय माता आती है, तो इसे भी एक शुभ संकेत माना जाता है। ऐसे में आपको गाय को रोटी जरूर खिलानी चाहिए।