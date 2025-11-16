Pradosh Vrat: सोमवार से लेकर रविवार तक, प्रदोष व्रत रखने के मिलते हैं ये लाभ

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। प्रत्येक महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। इस शुभ अवसर पर प्रदोष व्रत मनाया जाता है। इस व्रत के पुण्य-प्रताप से साधक को मनोवांछित फल मिलता है। साथ ही भगवान शिव और देवी मां पार्वती की कृपा साधक पर बरसती है।

