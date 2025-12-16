Dhanu Sankranti 2025: सूर्य देव का राशि परिवर्तन आज, इन चीजों के दान से चमकेगी किस्मत

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। 12 राशियों के अनुसार, साल में 12 संक्रांति आती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब सूर्य वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करते हैं, तो इसे धनु संक्रांति के नाम से जाना जाता है। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि धनु संक्रांति के दिन आपको किन चीजों के दान (Dhanu Sankranti 2025 Daan) से लाभ मिल सकता है। साथ ही जानेंगे कि किन चीजों के दान से आपको बचना चाहिए।

जरूर करें ये दान धनु संक्रांति के दिन गरीबों व जरूरतमंद लोगों के बीच अपनी क्षमता के अनुसार, गेहूं और गुड़ आदि का दान (Dhanu Sankranti 2025 Daan) जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में मौजूद सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और साधक को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है।

(AI Generated Image) इस दान से भी होगा लाभ धनु संक्रांति पर आपको लाल रंग की चीजों जैसे लाल चंदन, केसर, लाल फल व फूल व रंग के वस्त्रों का दान जरूर करना चाहिए। इससे साधक को सूर्य देव का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही इस दिन पर तिल का दान करना भी काफी शुभ माना गया है। इससे शनि दोष का प्रभाव कम हो सकता है।

करें इन चीजों का दान धनु राशि के स्वामी बृहस्पति देव हैं, इसलिए इस दिन पर आपको पीली वस्तुओं जैसे चने की दाल, हल्दी और पीले वस्त्र आदि का दान करके भी विशेष फलों की प्राप्ति हो सकती है। इससे साधक को जीवन में अच्छे परिणाम मिलने लगते हैं।