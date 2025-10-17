Deepotsav 2025: धनतेरस से लेकर भाई दूज तक, यहां पढ़ें दीपोत्सव की पूजा सामग्री लिस्ट

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक अमावस्या पर दीपावली (Diwali Calendar 2025) का पर्व मनाया जाता है, जो हिंदुओं के मुख्य त्योहारों में से एक है। धनतेरस के पर्व से दीपोत्सव की शुरुआत होती है, जो भाई दूज तक चलता है। इस लेख में 5 दिवसीय पर्व की पूजा सामग्री की विस्तृत सूची दी गई है, ताकि आपके पर्व में किसी तरह की रुकावट न आए। चलिए जानते हैं इस बारे में।

धनतेरस पूजा सामग्री (Dhanteras 2025) इस बार धनतेरस का पर्व (Dhanteras 2025) 18 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस दिन पर पूजा में ये चीजें जरूर शामिल करें - माता लक्ष्मी, गणेश जी और कुबेर देव की मूर्ति या तस्वीर

कुबेर यंत्र और श्री यंत्र

लकड़ी की चौकी

नया बहीखाता और कलम

अक्षत, रोली, हल्दी, सिंदूर

गंगाजल, गाय का शुद्ध घी, शक्कर

पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची, फल

पीले और लाल रंग के नए वस्त्र

फूल, माला (Picture Credit: Freepik)

छोटी दीवाली पूजन सामग्री (choti diwali 2025) दीवाली से एक दिन पहले छोटी दीवाली का पर्व मनाया जाता है, जो इस बार 19 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस दिन पर पूजा में इस चीजों को जरूर शामिल करें - गणेश-लक्ष्मी की मूर्ति

लकड़ी की चौकी

घी, जनेऊ

कलावा, रोली, चंदन,

चावल, हल्दी,

पान, सुपारी, लौंग, इलायची,

धूपबत्ती, दीपक

फूल, फल, मिठाई

खील-बताशे

पंचामृत, गंगाजल दीपावली पूजन सामग्री (Diwali 2025) दीपावली इस बार 20 अक्टूबर को मनाई जा रही है। ऐसे में इस दिन की पूजा सामग्री जरूर नोट कर लें -