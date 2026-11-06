धनतेरस पर छप्पर फाड़ बरसेगा धन! बस शुभ मुहूर्त में स्थापित कर लें ये 3 चमत्कारी यंत्र, नोट करें विधि

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, आज यानी 06 नवंबर को धनतेरस (Dhanteras 2026) का पर्व मनाया जा रहा है। धनतेरस का दिन सिर्फ सोने-चांदी की खरीदारी का नहीं, बल्कि घर में स्थायी सुख-समृद्धि को आमंत्रित करने का सबसे शुभ अवसर होता है। इस पावन अवसर पर अपने पूजा घर या तिजोरी में श्री यंत्र, कुबेर यंत्र और गणेश यंत्र की स्थापना करना बेहद शुभ माना जाता है।

धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस उपाय को करने से जीवन की सभी आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। घर में बरकत आती है। साथ ही आपकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहती है। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं इन खास यंत्रों को स्थापित करने की विधि और महत्व के बारे में।

धनतेरस 2026 शुभ मुहूर्त धनतेरस की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम को 6 बजकर 2 मिनट से रात 7 बजकर 57 मिनट तक रहेगा। इस दौरान किसी भी समय आप यंत्र को स्थापित कर सकते हैं। स्थापना के आसान नियम धनतेरस के दिन यंत्रों को स्थापित करने के लिए प्रदोष काल का समय शुभ माना जाता है।

एक बात का विशेष ध्यान रखें कि स्थापित करने से पहले इन्हें गंगाजल और साफ पानी से धोकर पवित्र कर लें।

तिजोरी या मंदिर में एक लाल या पीले रंग का साफ कपड़ा बिछाकर इन यंत्रों को रखें।

अब कुमकुम से तिलक करें, अक्षत और ताजे फूल अर्पित करके धूप-दीप दिखाएं। 1. श्री यंत्र धनतेरस के दिन मंदिर में श्री यंत्र स्थापित करना बहुत शुभ होता है। इसे साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इसे घर के मंदिर में स्थापित करने से व्यक्ति को आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है और तिजोरी सदैव धन से भरी रहती है।

2. कुबेर यंत्र धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र स्थापित करना भी बेहद शुभ माना जाता है। कुबेर यंत्र को घर की उत्तर दिशा (कुबेर की दिशा) या अपनी तिजोरी में रखने से धन लाभ के योग बनते हैं और आय के नए मार्ग खुलते हैं।