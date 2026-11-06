धनतेरस पर शुक्र प्रदोष और हस्त नक्षत्र अद्भुत संयोग, जानिए कब करें खरीदारी और क्या लाना रहेगा सबसे शुभ

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। धन, सुख-समृद्धि और आरोग्य का पर्व धनतेरस आज यानी शुक्रवार को बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस साल धनतेरस पर शुक्र प्रदोष जैसे कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इसके अलावा आज ही के दिन शुक्र देव तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में गोचर होने जा रहे हैं। ऐसे में इस साल की धनतेरस ज्योतिषीय और धार्मिक नजरिए से बेहद खास रहने वाली है।

धनतेरस पर सोना-चांदी, नए बर्तन या नई वस्तुओं को खरीदने के लिए कई शुभ मुहूर्त और काल का संयोग बन रहा है। इस साल धनतेरस पर हस्त नक्षत्र का योग बन रहा है, जो अगले दिन 7 नवंबर को सुबह 4 बजकर 43 मिनट तक रहने वाला है। धार्मिक मान्यता है कि, धनतेरस पर हस्त नक्षत्र में अपनी जरूरतों और इरादों के हिसाब से चीजें खरीदने से जीवन में कई अच्छे बदलाव आते हैं।

धनतेरस 2026 तिथि और शुभ मुहूर्त हिंदू पंचांग के हिसाब से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 6 नवंबर को सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर हो रही है, जो 7 नवंबर को सुबह 10 बजकर 47 मिनट तक प्रभावी रहेगी।