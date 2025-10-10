Dhanteras 2025: धनतेरस पर क्यों खरीदें जाते हैं सोना-चांदी और नए बर्तन?

दिव्या गौतम, एस्ट्रोपत्री। धनतेरस का पर्व दीपोत्सव (दीवाली) की शुरुआत का प्रतीक है, जो सुख, समृद्धि और नए आरंभ का संदेश देता है। इस दिन सोना, चांदी और बर्तन खरीदने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय धन्वंतरि देव अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, जिसके कारण इस तिथि को ‘धन त्रयोदशी’ कहा गया। तभी से इस दिन धातु और नई वस्तुएं खरीदने को शुभ माना गया, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस दिन सोना-चांदी और नए बर्तन खरीदने की परंपरा क्यों निभाई जाती है?

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धन त्रयोदशी का धार्मिक महत्व हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के समय धन्वंतरि देव अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। उनके हाथों में सोने का कलश था, इसलिए इस तिथि को ‘धन त्रयोदशी’ कहा गया। धन्वंतरि देव आयुर्वेद और स्वास्थ्य के देवता माने जाते हैं। इसलिए यह दिन स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों की कामना का प्रतीक बन गया। माना जाता है कि इस दिन सोना, चांदी या नए बर्तन खरीदने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन-धान्य, वैभव और सौभाग्य की वृद्धि होती है।