Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Dhanteras 2025: धनतेरस पर करें मां तुलसी की खास पूजा, धन-दौलत से भरा रहेगा घर

    By Vaishnavi Dwivedi Edited By: Vaishnavi Dwivedi
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 08:54 AM (IST)

    धनतेरस, दीपावली के पांच दिवसीय महापर्व का शुभारंभ है, जो समृद्धि का प्रतीक है। इस दिन धन के देवता कुबेर, माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि के साथ-साथ मां तुलसी की पूजा का भी विशेष महत्व है। माना जाता है कि तुलसी पूजा से घर में खुशहाली आती है। इसके साथ ही मां तुलसी की कृपा प्राप्त होगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    Dhanteras 2025: तुलसी चालीसा का पाठ


    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। दीपावली के पांच दिवसीय महापर्व का शुभारंभ धनतेरस के साथ होता है। यह दिन धन, समृद्धि, आरोग्य और सुख-शांति का प्रतीक है। इस दिन धन के देवता कुबेर, माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है। इन सबके साथ ही, इस शुभ अवसर (Dhanteras 2025) पर मां तुलसी की पूजा का भी विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि देवी तुलसी की पूजा से घर में धन-दौलत और सकारात्मक ऊर्जा आती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऐसे में सुबह उठें और स्नान करें। फिर देवी तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं। फिर तुलसी चालीसा और मंत्र का पाठ करें। अंत में आरती करें। ऐसा करने से मां तुलसी की कृपा प्राप्त होगी।

    Tulsi-i-1750909876989

    ।। तुलसी चालीसा।।

    ''श्री तुलसी महारानी, करूं विनय सिरनाय।

    जो मम हो संकट विकट, दीजै मात नशाय।।''

    नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी।

    दियो विष्णु तुमको सनमाना, जग में छायो सुयश महाना।।

    विष्णुप्रिया जय जयतिभवानि, तिहूँ लोक की हो सुखखानी।

    भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई।।

    जिन घर तव नहिं होय निवासा, उस पर करहिं विष्णु नहिं बासा।

    करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहिके काज होय सब पूरन।।

    कातिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा।

    तव पूजन जो करैं कुंवारी, पावै सुन्दर वर सुकुमारी।।

    कर जो पूजन नितप्रति नारी, सुख सम्पत्ति से होय सुखारी।

    वृद्धा नारी करै जो पूजन, मिले भक्ति होवै पुलकित मन।।

    श्रद्धा से पूजै जो कोई, भवनिधि से तर जावै सोई।

    कथा भागवत यज्ञ करावै, तुम बिन नहीं सफलता पावै।।

    छायो तब प्रताप जगभारी, ध्यावत तुमहिं सकल चितधारी।

    तुम्हीं मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिधि होवै क्षण में।।

    औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता,

    देव रिषी मुनि औ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी।।

    वेद पुरानन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहिं पाया।

    नमो नमो जै जै सुखकारनि, नमो नमो जै दुखनिवारनि।।

    नमो नमो सुखसम्पति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी।

    नमो नमो भक्तन दुःख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी।।

    नमो नमो भव पार उतारनि, नमो नमो परलोक सुधारनि।

    नमो नमो निज भक्त उबारनि, नमो नमो जनकाज संवारनि।।

    नमो नमो जय कुमति नशावनि, नमो नमो सुख उपजावनि।

    जयति जयति जय तुलसीमाई, ध्याऊँ तुमको शीश नवाई।।

    निजजन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ।

    करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूरण आशा करहु हमारी।।

    शरण चरण कर जोरि मनाऊं, निशदिन तेरे ही गुण गाऊं।

    क्रहु मात यह अब मोपर दाया, निर्मल होय सकल ममकाया।।

    मंगू मात यह बर दीजै, सकल मनोरथ पूर्ण कीजै।

    जनूं नहिं कुछ नेम अचारा, छमहु मात अपराध हमारा।।

    बरह मास करै जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा।

    प्रथमहि गंगाजल मंगवावे, फिर सुन्दर स्नान करावे।।

    चन्दन अक्षत पुष्प् चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे।

    करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से।।

    पाठ करे फिर चालीसा की, अस्तुति करे मात तुलसा की।

    यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहिं रहै क्लेशा।।

    करै मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिध हुई जाहीं।

    है यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई।।

    तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हरी महिमा सब जग जानी।

    भाव ना तुझे माँ नित नित ध्यावे, गा गाकर मां तुझे रिझावे।।

    यह श्रीतुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय।

    गोविन्द सो फल पावही जो मन इच्छा होय।।

    यह भी पढ़ें- Dhanteras 2025 Upay: धनतेरस पर जरूर करें नमक से जुड़े ये काम, आर्थिक तंगी हो जाएगी दूर

    यह भी पढ़ें- काशी के ज्‍योत‍िषाचार्यों ने धनतेरस पर खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त पर बताई यह महत्‍वपूर्ण बात

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।