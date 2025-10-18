Dhanteras 2025: धनतेरस और शनि त्रयोदशी का शुभ संयोग, जरूर पढ़ें ये कथा और आरती

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। Dhanteras 2025: दीवाली के पांच दिवसीय महापर्व की शुरुआत धनतेरस के साथ होती है। इस दिन धन के देवता कुबेर, आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस साल धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर, दिन शनिवार यानी आज मनाया जा रहा है। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि जब शनिवार को पड़ती है, तो इसे शनि त्रयोदशी या शनि प्रदोष कहा जाता है।

इस दुर्लभ महासंयोग में की गई पूजा से धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस संयोग और शुभ बनाने के लिए प्रदोष व्रत की कथा और आरती का पाठ जरूर करें, जो इस प्रकार हैं। प्रदोष व्रत की कथा ( Pradosh Vrat Katha) हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, एक बार अंबापुर गांव में एक ब्रह्माणी रहती थी। उसके पति का निधन हो गया था, जिस वजह वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर लौट रही थी, तो उसे दो छोटे बच्चे मिलें जो अकेले थे, जिन्हें देखकर वह काफी परेशान हो गई थी। वह विचार करने लगी कि इन दोनों बालक के माता-पिता कौन हैं? इसके बाद वह दोनों बच्चों को अपने साथ घर ले आई। कुछ समय के बाद वह बालक बड़े हो गएं। एक दिन ब्रह्माणी दोनों बच्चों को लेकर ऋषि शांडिल्य के पास जा पहुंची। ऋषि शांडिल्य को नमस्कार कर वह दोनों बालकों के माता-पिता के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की।

तब ऋषि शांडिल्य ने बताया कि ''हे देवी! ये दोनों बालक विदर्भ नरेश के राजकुमार हैं। गंदर्भ नरेश के आक्रमण से इनका राजपाट छीन गया है। अतः ये दोनों राज्य से पदच्युत हो गए हैं।'' यह सुन ब्राह्मणी ने कहा कि ''हे ऋषिवर! ऐसा कोई उपाय बताएं कि इनका राजपाट वापस मिल जाए।'' जिसपर ऋषि शांडिल्य ने उन्हें प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। इसके बाद ब्राह्मणी और दोनों राजकुमारों ने प्रदोष व्रत का पालन भाव के साथ किया। फिर उन दिनों विदर्भ नरेश के बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमती से हुई।