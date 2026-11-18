धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व है। यह पर्व भगवान विष्णु को समर्पित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु चार महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इसी दिन से शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है। कहा जाता है कि देवउठनी एकादशी पर सच्चे मन से भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा करने से घर में सुख-शांति, समृद्धि और खुशहाली आती है।

इस दिन किए गए व्रत, पूजा और दान का विशेष पुण्य मिलता है। अगर आप भी भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस दिन तुलसी माता से जुड़े ये 6 काम जरूर करें। इनके बारे में जानने के लिए हमने विशेषतौर पर उज्‍जैन के पंडित एवं ज्‍योतिषाचार्य मनीष शर्मा से बात की है। आइए इनके बारें में विस्‍तार से जानते हैं।

तुलसी माता को लाल चुनरी अर्पित करें देवउठनी एकादशी के दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनें। इसके बाद तुलसी माता के पास जाकर उन्हें प्रणाम करें। तुलसी के पौधे पर लाल चुनरी अर्पित करें। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से माता तुलसी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। इस दौरान मन में अपनी मनोकामना कहें और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करें।

पीले धागे में 11 गांठ लगाएं इस दिन पीले रंग के धागे को लेकर उसमें 11 गांठ लगाएं। इसके बाद इस धागे को श्रद्धापूर्वक तुलसी के पौधे में बांध दें। पीला रंग भगवान विष्णु को प्रिय माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। पूजा करते समय भगवान विष्णु का ध्यान जरूर करें।

तुलसी के पौधे पर लाल कलावा बांधें देवउठनी एकादशी पर तुलसी माता की पूजा करते समय उनके पौधे पर लाल कलावा भी बांध सकते हैं। कलावा बांधते समय माता तुलसी से परिवार की रक्षा और सुख-समृद्धि की प्रार्थना करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस उपाय से घर में सकारात्मकता बनी रहती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है।

कच्चा दूध चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं इस पावन दिन तुलसी माता के पास साफ-सफाई करें। इसके बाद श्रद्धा के अनुसार थोड़ा कच्चा दूध अर्पित करें। फिर घी का दीपक जलाएं और तुलसी माता की आरती करें। दीपक जलाते समय भगवान विष्णु का स्मरण करें। मान्यता है कि तुलसी के पास दीपक जलाने से घर का वातावरण पवित्र और सकारात्मक बनता है।