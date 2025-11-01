Language
    Devuthani Ekadashi 2025 Wishes: जागो देवा...देवउठनी एकादशी की इन भक्तिमय संदेशों से दें शुभकामनाएं, विष्णु जी बरसाएंगे कृपा अपार

    By Vaishnavi Dwivedi Edited By: Vaishnavi Dwivedi
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 07:00 AM (IST)

    देवउठनी एकादशी का दिन (Devuthani Ekadashi 2025 Ki Hardik Shubhkamnaye) बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु अपनी योगनिद्रा से जागकर सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं, जिससे सभी मांगलिक कार्यों का शुभारंभ होता है, तो आइए इस दिन को और भी शुभ बनाने के लिए यहां दी गई शुभकामनाएं अपने प्रियजनों को साझा करते हैं। 

    Devuthani Ekadashi 2025 Ki Hardik Shubhkamnaye: देवउठनी एकादशी की शुभकामनाएं।

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। Devuthani Ekadashi 2025 Ki Hardik Shubhkamnaye: देवउठनी एकादशी का दिन बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु अपनी चार महीने की योगनिद्रा से जागकर सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं, जिससे सभी मांगलिक कार्यों का श्रीगणेश होता है। इस शुभ अवसर को और भी पावन बनाने के लिए अपने प्रियजनों को यहां दिए भक्तिमय संदेश जरूर साझा करें, जिससे उनका दिन और भी खुशनुमा बन सके।

    देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं (Devuthani Ekadashi 2025 Wishes And Quotes)

    उठो देव, बैठो देव, सृष्टि का कल्याण करो।
    भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो।
    देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं!

    सबसे सुंदर वो नजारा होगा,
    हर आंगन में तुलसी मां विराजेंगी,
    और आपके लिए पहला विश हमारा होगा।

    देवउठनी एकादशी के शुभ अवसर पर,
    भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें,
    और आपके जीवन से समस्त बाधाएं दूर करें।
    शुभ देवोत्थान एकादशी!

    तुलसी संग शालिग्राम ब्याहे, सज गई उनकी जोड़ी,
    आपके घर भी मंगल गीत गाए जाएं,
    इस एकादशी आपके घर सुख-समृद्धि आए।
    तुलसी विवाह की भी हार्दिक बधाई!

    गन्ने के मंडप सजाएंगे हम,
    विष्णु-तुलसी का विवाह रचाएंगे हम,
    आप भी होना खुशियों में शामिल!
    देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की शुभकामनाएं।

    अटके कार्यों की बाधाएं अब दूर हों,
    जीवन में खुशियों की नई शुरुआत हो।
    देवउठनी एकादशी के जागृत मुहूर्त से,
    आपके सभी बिगड़े काम बनने शुरू हों।
    ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।

    तुलसी प्रिय विष्णु उठो, उठो हे देवा,
    सृष्टि के दाता उठो,
    करो पूर्ण सब काम,
    जिससे जीवन में आए खुशहाली और नाम
    देवउठनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।