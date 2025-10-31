Devuthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर इन 7 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा धन और सम्मान

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। देवउठनी एकादशी (Devuthani Ekadashi 2025) पर जब भगवान विष्णु योगनिद्रा से जागते हैं, तब सृष्टि में पुनः शुभता और सौभाग्य की ऊर्जा प्रवाहित होती है। इस पवित्र दिन कुछ राशियों पर विशेष रूप से विष्णु कृपा बरसती है, जिससे जीवन में नए अवसर, आर्थिक स्थिरता और सम्मान प्राप्त होता है। भक्ति और कर्म के इस संगम में ग्रहों की अनुकूलता कुछ जातकों को प्रगति और समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर करती है। आइए जानें किन राशियों के लिए यह देवउठनी एकादशी सौभाग्य, आत्मबल और धनलाभ का संकेत लेकर आई है।

मेष राशि देवउठनी एकादशी का यह दिन मेष राशि के जातकों के लिए नेतृत्व और सहयोग के अवसर लेकर आया है। आपकी रणनीतिक सोच और कार्य-निपुणता से आप अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक स्पष्ट रहेंगे। प्रभावशाली व्यक्तियों से सहयोग मिलेगा जिससे नए मार्ग खुलेंगे। आर्थिक मामलों में स्पष्टता आने से वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। रिश्तों में ईमानदार संवाद से स्थिरता बनी रहेगी और भक्ति के माध्यम से आत्मविश्वास और अनुशासन दोनों बढ़ेंगे। यह दिन आपके भीतर आत्मबल जगाने और सहयोग के माध्यम से प्रगति करने का संदेश देता है।

उपाय

घी का दीपक जलाकर “ॐ सूर्य देवाय नमः” का जाप करें।

सुबह गुड़ और जल अर्पित करें, आत्मविश्वास और स्पष्टता बढ़ेगी। वृषभ राशि वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय करियर चर्चाओं और नई दिशा प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है। वित्तीय मामलों में स्थिरता बनाए रखने की सलाह दी गई है, क्योंकि संतुलित दृष्टिकोण से लाभ होगा। घरेलू जीवन में शांति और सुकून बना रहेगा, साथ ही यात्रा या शिक्षा से जुड़ी योजनाओं में शुभ संकेत मिलेंगे। संबंधों में सहानुभूति और संयम बरकरार रखें। यह समय आध्यात्मिक अभ्यास के लिए भी अनुकूल है, जिससे आंतरिक स्थिरता और सौम्यता का विकास होगा और मानसिक शांति का अनुभव मिलेगा।

उपाय देवी लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें और “श्रीं” मंत्र का जाप करें।

जरूरतमंदों को चावल या दूध दान करें, घर में शांति और समृद्धि आएगी। मिथुन राशि मिथुन राशि के लिए देवउठनी एकादशी का दिन अनुशासन और सफलता के योग लेकर आया है। आपकी अनुकूलता और परिश्रम से सफलता के द्वार खुलेंगे। साझेदारी के अवसर प्राप्त होंगे और रचनात्मक कार्यों से शुभ परिणाम मिलेंगे। यह समय अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का है जिससे आर्थिक प्रगति की राह बनेगी। भावनात्मक संतुलन बनाए रखने से रिश्तों में स्थायित्व आएगा। संयमित और स्पष्ट संवाद आपके संबंधों और कार्य दोनों को मजबूत करेगा। अनुशासित भक्ति आज आपको आत्मिक संतुलन प्रदान करेगी।

उपाय “ॐ बुधाय नमः” मंत्र का जाप करें।

पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्योदय के समय ध्यान करें। कर्क राशि कर्क राशि के जातकों पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा इस दिन विशेष रूप से बनी हुई है। आपकी भावनात्मक स्पष्टता और अंतर्ज्ञान मजबूत होगा जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। रिश्तों में संवेदनशीलता और पोषण का भाव बना रहेगा। शांत दृष्टिकोण और धैर्य से वित्तीय और सामाजिक लाभ प्राप्त होंगे। कार्यक्षेत्र में नेटवर्किंग से विस्तार के संकेत हैं। स्वास्थ्य और आत्मिक संतुलन पर ध्यान देने से लाभ होगा। आज का दिन आपको अपने भीतर की शक्ति पहचानने और आत्मबल को दृढ़ करने की प्रेरणा देता है।

उपाय “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र के साथ दूध और जल भगवान विष्णु को अर्पित करें।

मंदिर में या पशुओं को भोजन कराएं। तुला राशि तुला राशि के लिए देवउठनी एकादशी विशेष रूप से सकारात्मक प्रभाव लाती है क्योंकि सूर्यदेव आपकी राशि में स्थित हैं। इससे आत्मबल, आकर्षण और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आर्थिक अवसर सामने आएंगे, परंतु संयम से निर्णय लेना लाभदायक रहेगा। आपके संवाद और कूटनीतिक स्वभाव से कार्यों में सफलता मिलेगी। रिश्तों में संतुलन और धैर्य से सामंजस्य बना रहेगा। आध्यात्मिक अनुशासन और ईश भक्ति से आंतरिक शांति और सौभाग्य प्राप्त होगा।

उपाय गाय के घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें।

चंदन या सुगंधित वस्तु दान करें इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल और बुध का प्रभाव साहस और अंतर्ज्ञान को बढ़ा रहा है। इस समय आपके निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास दोनों सशक्त होंगे। कार्यक्षेत्र में प्रयासों का परिणाम अनुकूल रहेगा। निजी संबंधों में स्थिरता के लिए धैर्य और समझ आवश्यक है। भावनात्मक तीव्रता को संयम के साथ संतुलित करने से शक्ति और स्पष्टता प्राप्त होगी। आध्यात्मिक साधना से आज आपके भीतर गहराई और आत्मबल का अनुभव होगा।