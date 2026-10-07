क्या पितृ पक्ष के दौरान मृत्यु होने पर मोक्ष मिलता है? गरुड़ पुराण के इस रहस्य को जरूर समझें

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। पितृ पक्ष को हिंदू धर्म में पितरों को समर्पित समय माना जाता है। इस दौरान तर्पण और श्राद्ध करके पूर्वजों को प्रसन्न किया जाता है। इस पूरी अवधि में लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए विधि-विधान से श्राद्ध और पिंडदान करते हैं।

ऐसी मान्यता है कि जो लोग इन 16 दिनों में पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं उनके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। कई बार मन में एक सवाल आता है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु पितृ पक्ष के दौरान हो जाए, तो क्या उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है? मृत्यु के कई रहस्यों के बारे में गरुड़ पुराण में कई बातें लिखी हैं जिसके बारे में जान लेना जरूरी होता है। आइए ऐसे ही एक रहस्य को जानें यहां।

क्या पितृ पक्ष में मृत्यु से खुलते हैं मोक्ष के द्वार? गरुड़ पुराण में मोक्ष पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अच्छे कर्मों को बताया गया है। केवल किसी विशेष तिथि या पक्ष में मृत्यु होने से मोक्ष नहीं मिलता है।

मोक्ष पाने के लिए कर्म, जीवन में किए गए धार्मिक कार्य और भक्ति भी जरूरी होती है। पितृ पक्ष का समय विशेष रूप से पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का होता है और उनके निमित्त कर्म करने का अवसर माना जाता है। ऐसा कहना पूरी तरह से सही नहीं कि इस अवधि में मृत्यु होने से ही मोक्ष मिलता है।