Chhath Puja 2025 Wishes: अपनों के भेजें लोकआस्था के महापर्व छठ की शुभकामनाएं, हर घर हो मंगल ही मंगल
छठ पर्व चार दिनों तक चलने वाला एक महापर्व है, जिसमें भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। मुख्य रूप से स्त्रियां इसे अपनी संतान की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती हैं। यह पर्व बिहार में विशेष रूप से प्रचलित है। ऐसे में अपनों को ये शुभकामना (Chhath Puja Wishes) संदेश भेजकर उनके लिए इस पर्व को और भी खास बना सकते हैं।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। लोक आस्था का महापर्व छठ नहाय खाय यानी 25 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। मुख्य रूप से तीन से चार दिनों तक चलता है। इस पर्व में नहाय-खाय, खरना, डूबते सूर्य को अर्घ्य और उगते सूर्य को अर्घ्य देने जैसे अनुष्ठान शामिल हैं। आप इस खास मौके पर अपनों को इन संदेशों (Chhath Puja 2025 Wishes) के जरिए महापर्व छठ की शुभकामना भेज सकते हैं।
छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं (Chhath Puja 2025 Wishes in Hindi)
1. रथ पर होकर सवार सूर्य देव आएं आपके द्वार
सुख सम्पत्ति मिले आपको अपार
छठ मैया आशीर्वाद दे इतना
छठ पर्व की शुभकामनाएं करें स्वीकार।
2. छठ का व्रत देता संतान को दीर्घायु का वरदान
ये छठ आपके जीवन में भी लाए उमंग
उल्लास और खुशियां अपार
मुबारक हो आपको छठ का त्योहार
3. छठ का व्रत देता संतान को दीर्घायु का वरदान
ये छठ आपके जीवन में भी लाए उमंग अपार
उल्लास और खुशियां हो जीवन में सदा बरकरार
मुबारक हो आपको छठ का पावन त्यौहार।
4. कदुआ भात से होती है पूजा की शुरुआत
खरना के दिन खाते हैं खीर में गुड़ और भात
सांझ का अर्घ्य करता है जीवन में शुभ शुरुआत
सुबह के अर्घ्य के साथ पूरी हो आपकी हर मुराद
छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।
5. रथ पर होकर सवार, सूर्य देव आएं आपके द्वार
सुख सम्पत्ति मिले आपको अपार।
छठ मैया आशीर्वाद दे इतना,
छठ पर्व की शुभकामनाएं करें स्वीकार।
6. अर्घ्य और शुभ शुरुआत सांझ का अर्घ्य
करता है जीवन में शुभ शुरुआत,
सुबह के अर्घ्य के साथ पूरी हो आपकी हर मुराद।
छठी मैया का आशीर्वाद सदा आपके संग हो
छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं
7. छठ मैया का उजाला छठी मैया के बरतिया बड़ा पावन बा,
भक्तन के दिल में बसे इनकर सावन बा।
सूरज देव के अरघ के लीला निराला,
हर घर में छठी मैईया के उजाला
8. कामनाएं हों पूरी इस छठ पूजा में
हर दिन खूबसूरत और रातें रोशन हों
कामयाबी चूमें आपके कदम हमेशा
आपको छठ पूजा की बहुत बधाई
9. हर बाधा दूर हो सूर्य देव व छठ मैया की हो कृपा,
आपके जीवन की दूर हो जाए हर बाधा।
जीवन में हो खुशियों का आगमन,
छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं
10. छठ मैया आशीर्वाद दे इतना
कि हर जगह आपका नाम हो
दिन दुगुना-रात चौगुना काम हो
घर और समाज में आप करें राज
ये कामना है मेरी आपके लिए आज
आप सभी को छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं
11. छठ माता की कृपा से मिले सुख-समृद्धि
हर घर में सुख-समृद्धि का दीप जले,
जीवन में सफलता के नए द्वार खुले।
आप सभी को छठ पर्व की शुभकामनाएं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।