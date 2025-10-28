Chanakya Niti: चाहे कोई कितना भी करीबी क्यों न हो, किसी को न बताएं अपनी ये बातें

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। कभी-कभी कुछ लोग, अपनी कुछ प्राइवेट बातें भी लोगों को बता देते हैं, जिससे आगे चलकर उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। इसके बारे में आचार्य चाणक्य का कहना है कि, चाहे आपके कोई कितना भी करीबी क्यों न हो, लेकिन अपनी कुछ प्राइवेट बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। वरना आपको ही इसका नतीजा भुगतना पड़ता है। चलिए जानते हैं इस बारे में।

हो सकता है नुकसान आचार्य चाणक्य का कहना है कि चाहे आपको कोई कितना भी करीबी क्यों न हो, लेकिन उसे कभी भी अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में नहीं बताना चाहिए। क्योंकि इससे कभी-कभी काम बिगड़ सकते हैं, या सामने वाला आपके काम में रुकावट भी पैदा कर सकता है। इतना ही नहीं, अगर आपका लक्ष्य पूरा नहीं, होता, तो ऐसे में आप मजाक का पात्र भी बन सकते हैं।

आचार्य चाणक्य का कहना है कि एक व्यक्ति को कभी भी अपनी आर्थिक स्थिति या फिर कमजोरियों है, इसके बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए। क्योंकि लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। इसलिए आचार्य चाणक्य ने अपने नीतिशास्त्र में इन बातों को किसी को भी बताने से मना किया है।

गुप्त रखने से मिलते हैं ये लाभ कभी-कभी हम अपनी घर की कुछ परेशानियों के बारे में अपने रिश्तेदारों या दोस्तों को बता देते हैं। आचार्य चाणक्य का मानना है कि यदि आप अपनी इन बातों को गुप्त रखते हैं, तो इससे आप अपने विरोधियों को इसका लाभ उठाने से रोक सकते हैं।

रिश्तों में आ सकती है दरार आचार्य चाणक्य का मानना है कि वैवाहिक या पारिवारिक जीवन से जुड़ी बातें दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। ऐसी स्थिति में बाहर के लोग आपकी इन बातों का गलत फायदा उठा सकते हैं, जिससे आपके रिश्ते में दरार आ सकती है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, कि घर व रिश्तों की बातें घर में ही रखनी चाहिए। इससे आपका रिश्ता मजबूत बना रहता है।