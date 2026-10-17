Chanakya Niti: इन 5 लक्षणों वाले दोस्तों से रहें सावधान, आस्तीन के सांप होते हैं; पीठ पीछे करते हैं वार

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। जीवन में सच्चे दोस्तों का होना किसी वरदान से कम नहीं है। अच्छे दोस्त मुश्किल समय में हमारा साथ देते हैं, सही सलाह देते हैं और हमारी सफलता पर खुश होते हैं। लेकिन हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका सच्चा हितैषी हो, यह जरूरी नहीं है। कुछ लोग दोस्ती का दिखावा करते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए आपको नुकसान पहुंचाने से भी पीछे नहीं हटते। ऐसे लोगों को आम बोलचाल में आस्तीन का सांप कहा जाता है।

आचार्य चाणक्य की नीतियों से भी मित्रों की पहचान की जा सकती है। आइए जानते हैं ऐसे 5 संकेत, जिनसे आप धोखेबाज और मतलबी दोस्तों को पहचान कर सकते हैं। सामने मीठी बातें, पीठ पीछे बुराई कुछ लोग आपके सामने बहुत अच्छी बातें करते हैं। वे आपकी तारीफ करते हैं और हर बात में आपका समर्थन करने का दिखावा करते हैं, लेकिन आपकी गैरमौजूदगी में वही लोग आपकी बुराई करते हैं या दूसरों के सामने आपकी छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे व्यवहार वाले से सावधान रहना चाहिए।

आपकी सफलता से जलना सच्चे दोस्त आपकी सफलता को अपनी खुशी समझते हैं। जब आपको कोई उपलब्धि मिलती है, तो वे दिल से बधाई देते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके विपरीत, मतलबी दोस्त आपकी सफलता को कम करके दिखा सकते हैं। वे आपकी उपलब्धियों में कमियां निकालेंगे या दूसरों के सामने आपकी मेहनत का श्रेय कम करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई व्यक्ति बार-बार ऐसा करता है, तो यह दोस्ती में प्रतिस्पर्धा का संकेत हो सकता है।

मजाक के नाम पर आपका अपमान करना दोस्तों के बीच हंसी-मजाक होना सामान्य बात है। लेकिन जब कोई व्यक्ति बार-बार आपकी कमजोरियों को सबके सामने उजागर करे और आपको शर्मिंदा करे, तो इसे सामान्य मजाक समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग अक्सर आपके विरोध करने पर कहते हैं कि वे तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। लेकिन सच्चा दोस्त आपकी भावनाओं और आत्मसम्मान का ध्यान रखता है।

गलत सलाह देकर नुकसान पहुंचाना एक अच्छा दोस्त आपको गलत फैसले लेने से रोकता है। वह आपकी बात सुनता है, सही-गलत समझने में मदद करता है और जरूरत पड़ने पर आपको सच बताता है। इसके उलट, स्वार्थी व्यक्ति आपको ऐसे फैसले लेने के लिए उकसाता है, जिनसे आपका नुकसान हो। वह अपने फायदे के लिए आपसे जरूरी जानकारी भी छिपा सकते हैं।