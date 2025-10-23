Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Bhai Dooj 2025 Wishes: इन खूबसूरत संदेशों के जरिए अपने भाई-बहनों को दें भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं

    By Pravin Kumar Edited By: Pravin Kumar
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 06:40 AM (IST)

    भाई दूज (Bhai Dooj 2025 Wishes) भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक पर्व है, जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों का तिलक करती हैं, रक्षा सूत्र बांधती हैं और उन्हें भोजन कराती हैं, जबकि भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं। यह पर्व यमराज और यमुना जी की कथा से जुड़ा है, और भाई-बहन एक-दूसरे को शुभकामना संदेश भेजकर इस अटूट रिश्ते का जश्न मनाते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    Happy Bhai Dooj 2025 Wishes: भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं।

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक पर्व भाई दूज देशभर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह पर्व हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर मनाया जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर यम के देवता यमराज अपनी बहन यमुना जी के घर गए थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    bhai dooj 2025 tilak timing

    अतः भैया दूज के दिन भाई अपनी बहनों के घर जाते हैं। बहनें अपने भाई का आदर-सत्कार करती हैं। वहीं, पूजा के समय भाई का तिलक करती हैं और रक्षा सूत्र बांधती हैं। इसके बाद भाई को भोजन कराती हैं। भाई-दूज के पावन अवसर पर भाई अपनी बहनों को गिफ्ट या उपहार देते हैं।

    इस शुभ अवसर पर भाई-बहन एक दूसरे को प्यार भरे संदेश (Bhai Dooj 2025 Wishes) भेजकर भैया-दूज की हार्दिक शुभकामना देते हैं। आप भी इन खूबसूरत संदेशों के जरिए अपने भाई या बहनों को भाई दूज की शुभकामना दे सकते हैं-

     

    भाई दूज की शुभकामनाएं (Bhai Dooj 2025 Wishes)

     WhatsApp Image 2025-10-22 at 9.58.58 AM

    1.भाई दूज का है आया शुभ त्योहार,

    बहनों की दुआएं भाइयों के लिए हजार,

    भाई बहन का यह अनमोल रिश्ता है बहुत अटूट,

    बना रहे ये बंधन हमेशा खूब।

    भाई दूज की शुभकामनाएं!

     

    2. फूल बरसाओ, चंदन का टीका लगाओ

    आज मेरा भाई मेरे घर आया है

    लेकर तोहफे में बचपन की यादें

    भाई-बहन का रिश्ता निभाया है।

    प्यारे भाई को भाई दूज की शुभकामनाएं!

     WhatsApp Image 2025-10-22 at 9.55.41 AM

    3. दीप हैं जगमगाते, झूम रहा संसार

    सूरज की किरणें, खुशियों की फुहार

    कहना चाहते हैं हम, फिर से एक बार

    मुबारक हो आपको, भाई दूज का त्योहार

    भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं!

     WhatsApp Image 2025-10-22 at 9.54.14 AM

    4. भाई को तिलक लगाने के लिए बहना है तैयार

    जल्दी से लगवा लो तिलक मेरे भैया

    आपसे गिफ्ट लेने के लिए ये बहना है तैयार।

    भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं

     bhai dooj wish pic two

    5. बहन लगाती तिलक फिर खिलाती है मिठाई

    भाई देता तोहफा और बहन है मुस्काती,

    भाई बहन का ये रिश्ता न पड़े कभी लूज,

    मुबारक हो आपको भाई दूज

    भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं

     bhai dooj wish pic three

    6. भाई बहन के प्यार का बंधन

    है इस दुनिया में वरदान।

    इसके जैसा दूजा कोई न रिश्ता

    चाहे ढूंढ लो सारा जहान।

    भाई दूज हार्दिक शुभकामनाएं

     bhai dooj wish pic four

    7. लड़ना-झगड़ना है इस रिश्ते की शान,

    रूठना और मनाना है इस रिश्ते का मान।

    भाई-बहन में बसती है एक दूजे की जान,

    भाई करता है बहन के पूरे हर अरमान।

    भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं

     bhai dooj wish pic

    8. सबके चेहरे हैं खिले-खिले,

    बहनों से हैं उनके भाई मिले,

    दूर होंगे सारे शिकवे गिले,

    हर दम प्रभु का आशीर्वाद मिले।

    भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं!

    9. ये लम्हा है कुछ खास,

    बहन के हाथों में है भाई का हाथ ,

    ओ ! बहना तेरे लिए भी है मेरे पास कुछ खास,

    तेरे सकून की खातिर मेरी बहना ,

    तेरा भाई हमेशा रहता है तेरे साथ।

    भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं!

    10. भगवान का मिले आशीर्वाद,

    सदा बना रहे अपनों का साथ

    गमों से न हो कभी तेरा सामना,

    है ईश्वर से यही मेरी मनोकामना।

    भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं!

     WhatsApp Image 2025-10-22 at 9.56.41 AM

    11. बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता,

    वो चाहे दूर भी हो तो गम नहीं होता,

    अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते है,

    पर भाई-बहन का प्यार कभी कम नहीं होता।

    भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं!