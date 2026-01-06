Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बजरंगबली का लॉकेट पहनने वाली महिलाएं भूलकर भी न करें ये गलतियां, लग सकता है दोष

    By Shraddha Pandey Edited By: Shraddha Pandey
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 05:00 PM (IST)

    क्या महिलाओं के लिए हनुमान जी का लॉकेट पहनना शुभ माना जाता है? जानें ज्योतिष और धर्म के अनुसार इसे पहनने का नियम, सही तरीका और होने वाले अद्भुत लाभ क् ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    क्या महिलाएं पहन सकती हैं हनुमान लॉकेट? (Image Source: AI-Generated)

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हनुमान जी की भक्ति वैसे तो हर किसी के लिए समान है, लेकिन जब बात महिलाओं द्वारा हनुमान जी का लॉकेट पहनने की आती है, तो अक्सर लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं। चूंकि, हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी माना गया है, इसलिए उनकी पूजा और उनके प्रतीकों को धारण करने के कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। आइए जानते हैं कि क्या महिलाएं हनुमान जी का लॉकेट पहन सकती हैं और इसके सही नियम क्या हैं:

    क्या महिलाएं पहन सकती हैं हनुमान लॉकेट?

    इसका सीधा जवाब हां है। भगवान अपने भक्तों में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करते। अगर कोई महिला सच्चे मन और श्रद्धा के साथ बजरंगबली का लॉकेट पहनती है, तो संकट मोचन उसकी हर मुश्किल से रक्षा करते हैं। लेकिन, हनुमान जी की मर्यादा और पवित्रता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।

    लॉकेट पहनने के जरूरी नियम

    अगर आप हनुमान जी का लॉकेट धारण करती हैं, तो इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा इसके नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं:

    Hanuman Ji locket

    (Image Source: AI-Generated)

    1. पवित्रता का ध्यान: लॉकेट पहनकर कभी भी अशुद्ध स्थानों (जैसे शौचालय) पर न जाएं। साथ ही, मांस या मदिरा का सेवन करने वालों को भी हनुमान जी का लॉकेट नहीं पहनना चाहिए।

    2. सोते समय नियम: रात को सोने से पहले लॉकेट को उतारकर अपने घर के मंदिर में रख देना चाहिए। शास्त्रों में बेड पर लॉकेट पहनकर सोना वर्जित माना गया है।

    3. आचरण: अगर आपने बजरंगबली का लॉकेट धारण किया है तो आपको झूठ बोलने और अनैतिक कार्यों से बचना चाहिए।

    4. मासिक धर्म के दौरान: कई विद्वानों का मत है कि मासिक धर्म (Periods) के कठिन दिनों में शुद्धता बनाए रखने के लिए लॉकेट को उतारकर मंदिर में रख देना चाहिए।

    पहनने का सही तरीका

    लॉकेट को हमेशा स्नान के बाद ही पहनना चाहिए।

    पहनने से पहले हनुमान जी के चरणों का स्पर्श कराएं या धूप-दीप दिखाएं।

    धारण करते समय हनुमान चालीसा का पाठ करना या "ॐ हं हनुमते नमः" मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ होता है।

    लॉकेट पहनने के लाभ

    आत्मविश्वास में वृद्धि: इसे पहनने से मानसिक शक्ति मिलती है और आत्मविश्वास बढ़ता है।

    भय से मुक्ति: हनुमान जी का लॉकेट सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो हर प्रकार के डर और नकारात्मक शक्तियों को आपसे दूर रखता है।

    सुरक्षा: शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि संकट मोचन का प्रतीक हृदय के पास रहने से भक्त हर बड़ी चुनौती से लड़ने में सक्षम हो जाता है।

    यह भी पढ़ें- Tuesday Remedies: मंगलवार के दिन ऐसे करें बजरंगबली को प्रसन्न और पाएं उनकी कृपा

    यह भी पढ़ें- मंगलवार को हनुमान चालीसा के पाठ से बदलेगी किस्मत! जानें 'जय हनुमान ज्ञान गुन सागर' जपने के लाभ

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।