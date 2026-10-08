क्या शनि की साढ़ेसाती में सोना पहनना पड़ सकता है भारी? ज्योतिष का वो सच जो नहीं जानते होंगे आप

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। शनि की साढ़ेसाती वो समय होता है जो सभी राशियों के लोगों के जीवन में कम से कम एक से दो बार जरूर आता है। जिन राशियों में शनि देव साढ़े सात साल के लिए प्रवेश करते हैं, उनके जीवन में कई छोटे-बड़े बदलाव दिखाई देने लगते हैं।

चूंकि शनि देव को कर्म फलदाता कहा जाता है, इसलिए आपके जैसे कर्म होते हैं उसी के अनुसार भविष्य में फल मिलते हैं। यह कुछ राशियों के लोगों के जीवन में अनुकूल प्रभाव लेकर आती है, तो कुछ के लिए इसका असर नकारात्मक भी हो सकता है।

इस पूरी अवधि में लोग शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय करते हैं और कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। ऐसे ही कुछ नियमों में से एक है साढ़ेसाती के दौरान सोने की वस्तुएं और आभूषण धारण करने को लेकर। आइए आपको बताते हैं कि इस अवधि में आपको सोने से बनी चीजों को धारण करना चाहिए या नहीं?

शनि की साढ़ेसाती के दौरान सोना पहनना कितना सही है? ज्योतिष के अनुसार आपको शनि की साढ़ेसाती के दौरान सोना धातु या इससे बने गहनों को धारण करने से बचने की सलाह दी जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह बताया जाता है कि सोना सूर्य की धातु है और शनिदेव को सूर्यदेव का पुत्र माना जाता है। वहीं शास्त्रों के अनुसार पिता और पुत्र की आपस में गहरी शत्रुता है।

यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर स्थित में होते हैं, तो उन्हें मजबूत करने के लिए सोने की धातुओं को धारण करने के लिए कहा जाता है, वहीँ शनि की साढ़ेसाती में इससे बचना ही ठीक होता है।

शनि साढ़ेसाती के दौरान सोना पहनने से क्या होता है? यदि आप शनि की साढ़ेसाती के दौरान सोने से जुड़ी किसी भी चीज को धारण करते हैं, तो आपको सामान्य की तुलना में ज्यादा गुस्सा आ सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोना पहनने वाले व्यक्ति के ऊपर सूर्य की ऊर्जा का ज्यादा प्रभाव होने लगता है। कई बार आपकी ऊर्जा गलत दिशा की तरफ जा सकती है, जिससे आपके बनते काम बिगड़ कसते हैं और साढ़ेसाती के समय में शनि ज्यादा उग्र प्रभाव दिखा सकते हैं। कुल मिलाकर ऐसा करना आपके लिए कई नुकसान पहुंचा सकता है।