Pradosh Vrat 2025 Date: कब है दिसंबर महीने का पहला प्रदोष व्रत? नोट करें शुभ मुहूर्त एवं योग

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। Pradosh Vrat 2025 Date: प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित होता है। इस शुभ अवसर पर प्रदोष व्रत मनाया जाता है। यह पर्व भगवान शिव और देवी मां पार्वती की पूजा की जाती है। साथ ही मनचाही मुराद पाने के लिए व्रत रखा जाता है।

इस शुभ अवसर पर मंदिरों में देवों के देव महादेव की विशेष पूजा की जाती है। साथ ही पूजा के समय भगवान शिव का गंगाजल और दूध से जलाभिषेक किया जाता है। आइए, अगहन माह के पहले प्रदोष व्रत के बारे में सबकुछ जानते हैं-

प्रदोष व्रत शुभ मुहूर्त (Pradosh Vrat Shubh Muhurat) वैदिक पंचांग के अनुसार, अगहन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 02 दिसंबर को दोपहर 03 बजकर 57 मिनट पर होगी। वहीं, त्रयोदशी तिथि का समापन 03 दिसंबर को दोपहर 12 बजकर 25 मिनट पर होगा। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा की जाती है। इसके लिए 02 दिसंबर को प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। 02 दिसंबर को प्रदोष काल शाम 05 बजकर 33 मिनट से 08 बजकर 15 मिनट तक है। इस दौरान भगवान शिव की पूजा एवं अर्चना कर सकते हैं। साधक अपनी सुविधा अनुसार समय पर भगवान शिव संग मां पार्वती की पूजा कर सकते हैं।