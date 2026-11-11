Bhai Dooj 2026 Wishes: भाई-बहन के रिश्ते में घोलें मिठास, WhatsApp और FB पर शेयर करें ये दिल छू लेने वाले संदेश

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। इस दुनिया में भाई-बहन के बीच का रिश्ता बेहद पवित्र, खास, विश्वास और सम्मान भाव से जुड़ा होता है। रक्षाबंधन की ही तरह भाई दूज भी इसी रिश्ते को मानने का सुनहरा अवसर है। हिंदू पंचांग के मुताबिक, हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र, खुशहाल जीवन और अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करती हैं।

वहीं भाई भी इस मौके पर बहन को सुनहरा उपहार देकर उसका जीवनभर साथ देना का वादा करता है। पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से इस पर्व का संबंध यमराज और उनकी बहन यमुना से जुड़ा है। इस साल भाई दूज का त्योहार 11 नवंबर 2026, बुधवार को है।