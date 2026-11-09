भाई दूज पर तिलक में क्यों लगाया जाता है रोली और अक्षत? इसके धार्मिक कारणों के बारे में नहीं जानते होंगे आप

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। भाई दूज का पर्व भाई-बहन के प्रेम, विश्वास और अटूट रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी दीर्घायु, सुख-समृद्धि और खुशहाल जीवन की कामना करती हैं। इस दिन मुख्य रूप से तिलक के समय रोली और अक्षत यानी साबुत चावल लगाया जाता है।

यूं कहा जाए कि तिलक के समेत रोली और अक्षत के बिना इसे पूर्ण नहीं माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे कौन-सी धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हैं? आइए आपको बताते हैं भाई दूज पर बहन रोली और अक्षत से ही भाई के माथे पर तिलक क्यों लगाती है और इसका क्या महत्व है?

रोली से तिलक लगाने का क्या है धार्मिक महत्व? हिंदू धर्म में रोली या कुमकुम को शुभता, मंगल और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में इसका इस्तेमाल विशेष रूप से किया जाता है। मान्यता है कि रोली का लाल रंग ऊर्जा, शक्ति और सकारात्मकता का प्रतीक है। इसे माथे पर लगाने से व्यक्ति के जीवन में शुभता और आत्मविश्वास का संचार होता है।

भाई दूज पर बहन जब अपने भाई के माथे पर रोली का तिलक लगाती है, तो इसके माध्यम से वह उसके सुखद और मंगलमय जीवन की कामना करती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, रोली का लाल तिलक भाई की रक्षा, सम्मान और विजय का प्रतीक माना जाता है। यह बहन की ओर से भाई के प्रति प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद व्यक्त करने का एक पारंपरिक तरीका है।

क्यों किया जाता है अक्षत का तिलक? रोली के साथ अक्षत यानी साबुत चावल लगाने की परंपरा भी बेहद खास मानी जाती है। हिंदू पूजा-पद्धति में अक्षत का अर्थ है ऐसा अनाज जो टूटा हुआ न हो। इसे पूर्णता, अखंडता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों में देवी-देवताओं को अक्षत अर्पित करने की परंपरा भी इसी शुभ भावना से जुड़ी है।

भाई दूज पर तिलक के साथ अक्षत लगाने का भाव यह है कि भाई का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे। जिस तरह साबुत चावल पूर्णता का प्रतीक माने जाते हैं, उसी तरह बहन अपने भाई के जीवन में खुशहाली और अखंड सौभाग्य की कामना करती है। मान्यता है कि अक्षत लगाने से तिलक की शुभता और बढ़ जाती है।