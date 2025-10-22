Language
    Bhai Dooj 2025 Wishes: इस तरह बनाएं भाई दूज को और भी खास, अपनों को भेंजे ये शुभकामना संदेश

    By Suman Saini Edited By: Suman Saini
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 06:00 PM (IST)

    हर साल कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि पर भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक है, जिसमें बहनें अपने भाई का तिलक करती हैं और उनके लंबी उम्र और खुशहाल जीवन की कामना करती हैं। इस वर्ष भाई दूज (bhai dooj 2025 date) 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा।

    Hero Image

    Bhai Dooj 2025 Wishes in hindi

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। रक्षाबंधन की तरह ही भाई दूज का पर्व भी भाई-बहन के रिश्ते की पवित्रता और प्रेम को दर्शाता है। इस दिन बहने अपने भाई का तिलक करती हैं और बदले में भाई उन्हें कुछ-न-कुछ उपहार देते हैं। इस दिन पर यमदेव और यमुना जी की पूजा-अर्चना की जाती है। आप अपने प्रियजनों व भाई बहनों को भाई दूज के अवसर पर ये विशेष शुभकामना संदेश (Bhai Dooj 2025 Wishes) भेज सकते हैं। 

    भाई दूज की शुभकामनाएं (Bhai Dooj 2025 Wishes)

    1. भाई दूज का यह पर्व
    आपके जीवन में खूब सारी खुशियां लाए।"
    आपको भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं!

    2. भैया के होने से हर दिन मुस्कान होती है,
    उनकी खुशियों का होता सारा जहान हमारे पास होती है
    मेरे प्यारे भाई को भाई दूज की शुभकामनाएं!

    Bhai Dooj Wishes i

    3. दीर्घायु का आशीर्वाद देता है भाई दूज का त्योहार
    यह दिन लाए आपके जीवन में खुशियों की बहार
    हमेशा बना रहे बहन-भाई के रिश्ते का प्यार।
    आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं! 

    4. भाई दूज का त्योहार यकीनन है खास,
    यूं ही बनी रहे हमेशा हमारे इस रिश्ते की मिठास।
    भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं

    Bhai Dooj Wishes 2

    5. बहन चाहे भाई का प्यार,
    चाहे मिले न कोई उपहार।
    रिश्ता अटूट रहे सदियों तक,
    भाई को मिलें खुशिया अपार
    भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं 

    6. प्रेम और विश्वास के बंधन को मनाओ
    जो दुआ मांगो, उसे तुम पाओ
    भाई दूज का त्योहार है, भैया जल्दी आओ
    अपनी प्यारी बहन से तिलक लगवाओ
    भाई दूज हार्दिक शुभकामनाएं

    Bhai Dooj Wishes 3

    7. भाई तेरे मेरे प्यार का बंधन,
    प्रेम और विश्वास का बंधन
    तेरे माथे पर तिलक लगाऊं
    मांगू दुआएं तेरे लिए हर पल।
    भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं।” 

    8. आरती की थाली मैं सजाऊं,
    कुमकुम और अक्षत से तिलक लगाऊं
    तेरे उज्ज्वल भविष्य की कामना करूं
    संकट न आए तुझ पर कभी ऐसी दुआ करूं
    भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं!”

    9. भाइयों और बहनों का खूबसूरत रिश्ता प्यार,
    देखभाल और खुशी से भरा रहे
    आपको और आपके भाई-बहन को भाई दूज की शुभकामनाएं।”

    Bhai Dooj Wishes 4

    10. चंदन का टीका नारियल का उपहार,
    भाई की उम्मीद, बहना का प्यार,
    खुशी से मनाएं आप भाई दूज का त्योहार
    भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। 

    11. रिश्तों का ये बंधन कभी टूटे न,
    प्यार में कभी कोई कमी छूटे न।
    भाई दूज की है तुम्हें दिल से मुबारक।