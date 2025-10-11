Lord Vishnu Priya Rashi: इन राशियों पर बरसती है भगवान विष्णु की कृपा, मेहनत होती है सफल

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। माना जाता है कि जिस व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, उसे जीवन में सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज हम आपको ऐसी 4 राशियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन पर भगवान विष्णु की कृपा विशेष रूप से बनी रहती है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि कहीं आपकी राशि (bhagwan Vishnu priya rashi) भी तो इन लकी राशियों में शामिल नहीं है।

भगवान विष्णु की प्रिय राशि वृषभ (Taurus) राशि के ग्रह स्वामी शुक्र ग्रह हैं, जिसे धन की देवी मां लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों पर भगवान विष्णु की भी कृपा बनी रहती है। इस राशि के जातक काफी मेहनती और ईमानदार होते हैं। इन लोगों को जीवन में सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है।

(Picture Credit: Freepik) मिलता है सुख-समृद्धि का आशीर्वाद तुला राशि के स्वामी ग्रह भी शुक्र हैं। शुक्र देव प्रेम, सौंदर्य, कला, धन और विलासिता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस राशि के जातकों को भी भगवान विष्णु की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से इस राशि के लोग जीवन में सुख-सम्मान की प्राप्ति होती है।

इन्हें मिलती है विष्णु जी की कृपा कर्क राशि राशि भी भगवान विष्णु की प्रिय राशियों में से एक मानी गई है। कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा हैं, जिन्हें भावनाओं और रचनात्मकता का कारक माना जाता है। इस राशि के जातक काफी अगर कर्क राशि के लोग भगवान श्री हरि नारायण की आराधना करते हैं, तो इससे उन्हें भावनात्मक और मानसिक स्थिरता के लिए लाभ देखने को मिल सकता है।