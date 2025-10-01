Bachchon Ke Naam: अपने बेटे के लिए चुने प्रभु श्रीराम के ये नाम, सदा बरसेगी कृपा

आजकल बच्चों को यूनिक नाम देने का चलन है लेकिन यूनिक नाम देने के चक्कर में हम कभी-कभी अर्थहीन नाम भी चुन लेते हैं जो बिल्कुल गलत है। ऐसे में आप प्रभु श्रीराम के ये नाम अपने बच्चे के लिए चुन सकते हैं जो यूनिक होने के साथ-साख खास अर्थ भी रखते हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। बच्चों के लिए हमेशा एक सार्थक नाम चुनना चाहिए, जिसका अर्थ भी काफी दिव्य हो। अपने बच्चे के लिए ऐसा नाम कभी न चुनें, जिसका कोई अर्थ न हो, क्योंकि ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। ऐसे में अगर आप भी अपने बेटे के लिए कोई अच्छा नाम ढूंढ रहे हैं, तो भगवान राम को समर्पित यह नाम चुन सकते हैं।

लड़कों के लिए प्रभु श्रीराम के नाम शाश्वत - इस नाम का अर्थ है - जो शाश्वत एवं अजेय हैं। ऐसे में यह नाम आपके बेटे पर खूब खिलेगा।

जैत्र - विजय के प्रतीक होने के कारण भगवान राम को जैत्र भी कहा जाता है। ऐसे में आप यह नाम अपने बेटे को दे सकते हैं।

वेदान्तसार - इस नाम का अर्थ होता है - वेदान्त का सार। ऐसे में यह दिव्य नाम आपके बेटे के लिए अच्छा रहने वाला है।

सौम्य - जो शान्त स्वभाव वाले हैं, ऐसे प्रभु राम को समर्पित नाम सौम्य भी आप अपने बेटे को दे सकते हैं।