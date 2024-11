Astro Tips For Evening: सूर्यास्त के बाद कभी न करें ये काम, घर में दरिद्रता का होगा वास

सनातन धर्म में ज्योतिष शास्त्र का विशेष वर्णन किया गया है। इसमें सभी कार्यों को करने के नियम के बारे में उल्लेख किया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त (Astro Tips For Evening) के बाद कुछ कामों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि वर्जित कामों को करने से जीवन में दुखों का सामना करना पड़ सकता है।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन धर्म में सूर्य देव की विशेष पूजा-अर्चना करने का विधान है। साथ ही रोजाना सूर्य देव को अर्घ्य देना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से जातक को सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सूर्यास्त (Tips Not To Follow After Sunset) के बाद कुछ कामों को करने से जातक को जीवन में कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सूर्यास्त के बाद किन कामों (Sham Ko Kya Nahi Karna Chahiye) को नहीं करना चाहिए?

न करें ये कार्य ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सूर्यास्त के बाद नाखून, बाल, दाढ़ी आदि नहीं काटनी चाहिए। माना जाता है कि इन गलतियों को करने से नकारात्मक ऊर्जा का असर पड़ता है, जिसकी वजह से जातक को जीवन में कर्ज की समस्या आ सकती है। न धोएं कपड़े