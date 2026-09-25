Anant Chaturdashi 2026: थाली में न परोसें ये 4 चीजें, जान लें व्रत के कड़े नियम वरना टूट सकता है आपका उपवास

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन दो कारणों से खास माना जाता है। एक तो आज के दिन बप्पा की विदाई के साथ गणेशोत्सव का समापन होता है, वहीं दूसरी ओर भगवान विष्णु के 'अनंत' स्वरूप की पूजा का विधान है।

मान्यता है कि महाभारत काल में पांडवों ने भी अपना खोया हुआ राजपाट वापस पाने के लिए महर्षि वेदव्यास के निर्देश पर यह सात्विक व्रत रखा था। व्रत में खान-पान के नियम अक्सर लोग पूजा-पाठ तो पूरे मन से करते हैं, लेकिन खान-पान के नियमों में चूक कर बैठते हैं। यह व्रत सिर्फ भूखे रहने का नहीं है, बल्कि अपने स्वाद पर संयम का भी है। इसलिए, व्रत के दिन इन 4 सफेद चीजों से पूरी तरह दूरी बनानी चाहिए: