आज रखा जा रहा है अहोई अष्टमी का व्रत, नोट करें शुभ मुहूर्त, तारे निकलने का समय और कथा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अहोई अष्टमी हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है। महिलाएं यह व्रत संतान की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि के लिए रखती हैं। इस व्रत को हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर रखा जाता है।

वैदिक पंचांग के अनुसार, आज यानी 1 नवंबर को अहोई अष्टमी का व्रत किया जा रहा है। इस व्रत का समापन शाम को तारों को अर्घ्य देने के बाद होता है। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में हम आपको बताते हैं अहोई अष्टमी व्रत के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कथा के बारे में।

अहोई अष्टमी 2026 डेट और शुभ मुहूर्त (Ahoi Ashtami 2026 Date and Shubh Muhurat) कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत: 01 नवंबर को दोपहर 02 बजकर 51 मिनट पर

कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का समापन: 02 नवंबर को दोपहर 01 बजकर 10 मिनट पर

वैदिक पंचांग के अनुसार, अहोई अष्टमी का व्रत 01 नवंबर को रखा जा रहा है।

अहोई अष्टमी पूजा मुहूर्त: शाम 05 बजकर 36 मिनट से 06 बजकर 54 मिनट तक

तारों को देखने का समय: शाम 06 बजे

अहोई अष्टमी के दिन चन्द्रोदय का समय: रात 11 बजकर 40 मिनट पर

अहोई अष्टमी पूजा विधि (Ahoi Ashtami Puja Vidhi) अहोई अष्टमी के दिन दीवार पर गेरू से अहोई माता की तस्वीर बनाएं।

शाम को शुभ मुहूर्त में अहोई माता की पूजा-अर्चना करने का विधान है।

अहोई माता को रोली, अक्षत और फूल अर्पित करें।

देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें।

व्रत कथा का पाठ करें।

पूजा में माता को हलवा, पुए, पूरी या मीठे गुलगुले का भोग लगाया जाता है।

संतान के जीवन में सुख-शांति और तरक्की के लिए अहोई माता से प्रार्थना करें।

तारे निकलने पर कलश के जल से अर्घ्य दें।

तारों के दर्शन और अर्घ्य के बाद ही पानी पीकर और प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण किया जाता है। अहोई अष्टमी कथा पौराणिक कथा के अनुसार, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके सात बेटे, सात बहुएं और एक बेटी थी। एक बार दिवाली से पहले घर की लिपाई-पुताई के लिए सातों बहुएं अपनी ननद के साथ जंगल से मिट्टी लेने गईं। मिट्टी खोदते समय अनजाने में साहूकार की बेटी की कुदाल से स्याहू (सेही) के सात बच्चों की मृत्यु हो गई। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने उसे श्राप दिया, "मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी।" यह सुनकर साहूकार की बेटी घबरा गई और अपनी भाभियों से विनती की कि कोई उसके बदले इस श्राप को अपने ऊपर ले ले। सभी ने मना कर दिया, लेकिन सबसे छोटी भाभी अपनी ननद की खातिर अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई।

इस श्राप के कारण साहूकार की सबसे छोटी बहू की जब भी कोई संतान होती, तो वह ठीक सातवें दिन मर जाती। जब उसके सात पुत्रों की इसी तरह मृत्यु हो गई, तो दुखी साहूकार ने एक पंडित से इसका कारण और उपाय पूछा। पंडित ने छोटी बहू को सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। छोटी बहू की निस्वार्थ सेवा से सुरही गाय अत्यंत प्रसन्न हुई और उसे स्याहू के पास ले जाने के लिए तैयार हो गई।

रास्ते में जब दोनों थककर आराम कर रहे थे, तभी छोटी बहू ने देखा कि एक सांप गरुड़ के बच्चे को डसने जा रहा है। उसने तुरंत उस सांप को मार दिया और बच्चे की जान बचा ली। थोड़ी देर बाद जब गरुड़ वहां लौटा, तो खून देखकर उसे लगा कि छोटी बहू ने ही उसके बच्चे को मारा है। वह क्रोध में छोटी बहू पर वार करने लगा। तब छोटी बहू ने पूरी बात बताई कि उसने तो बच्चे की जान बचाई है। सच्चाई जानकर गरुड़ बहुत खुश हुआ और उसने मदद करते हुए सुरही गाय के साथ छोटी बहू को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू के पास पहुंचा दिया।