आज का पंचांग 31 अक्टूबर 2026: पुनर्वसु नक्षत्र और सिद्ध योग का महासंयोग, नोट करे दिन भर के शुभ- अशुभ मुहूर्त

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। हिंदू पंचांग के अनुसार, आज 31 अक्टूबर को महीने का आखिरी शनिवार है। शनिवार के दिन षष्ठी सायं 04 बजकर 57 मिनट तक है। इसके बाद सप्तमी तिथि की शुरुआत होगी। शनिवार के दिन सिद्ध योग 05 बजकर 31 मिनट तक है। आज सूर्य देव तुला राशि और चन्द्र देव मिथुन राशि में स्थित हैं। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ को करने से पहले पंचांग जरूर देखा जाता है। आइए जानते हैं आज की तिथि, शुभ-अशुभ योग, सूर्योदय, सूर्यास्त और राहुकाल (Aaj ka Panchang 31 October 2026) का समय समेत आदि जानकारी।

तिथि: कृष्ण पक्ष षष्ठी

मास: कार्तिक

दिन: शनिवार

संवत्: 2083 तिथि: कृष्ण पक्ष की षष्ठी – सायं 04 बजकर 57 मिनट तक, फिर सप्तमी तिथि

योग: सिद्ध – सायं 05 बजकर 31 मिनट तक, फिर साध्य

करण: वणिज – सायं 04 बजकर 57 मिनट तक

करण: विष्टि (भद्रा) – अगले दिन तड़के 03 बजकर 51 मिनट (1 नवंबर) तक, फिर बव

सूर्य और चंद्रमा की स्थिति सूर्योदय का समय: प्रातः 06 बजकर 32 मिनट

सूर्यास्त का समय: सायं 05 बजकर 37 मिनट

चंद्रोदय का समय: रात्रि 10 बजकर 32 मिनट

चंद्रास्त का समय: दोपहर 11 बजकर 54 मिनट सूर्य और चंद्रमा की राशियां सूर्य देव: तुला राशि में स्थित हैं

चन्द्र देव: मिथुन राशि में स्थित हैं (अगले दिन मध्यरात्रि 12:00 बजे के बाद कर्क राशि में प्रवेश) आज के शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11 बजकर 42 बजे से दोपहर 12 बजकर 27 मिनट तक

अमृत काल: अगले दिन तड़के 03 बजकर 24 मिनट से तड़के 04 बजकर 54 मिनट (1 नवंबर) तक आज के अशुभ समय राहुकाल: प्रातः 09 बजकर 18 मिनट से प्रातः 10 बजकर 41 मिनट तक

गुलिकाल: प्रातः 06 बजकर 32 मिनट से प्रातः 07 बजकर 55 मिनट तक

यमगण्ड: दोपहर 01 बजकर 28 मिनट से दोपहर 02 बजकर 51 मिनट तक