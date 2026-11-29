आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। पंचांग के अनुसार, रविवार 29 नवंबर को मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी। आज चंद्रदेव अपनी स्वराशि कर्क में गोचर करेंगे और सुबह 10 बजकर 59 मिनट तक पुष्य नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिससे सूर्योदय से सुबह तक अत्यंत शुभ 'रवि पुष्य योग' का निर्माण हो रहा है।

यह योग नए कार्यों की शुरुआत और खरीदारी के लिए बेहद उत्तम माना जाता है। किसी भी मांगलिक कार्य के लिए अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11 बजकर 48 मिनट से 12 बजकर 30 मिनट तक रहेगा, वहीं राहुकाल शाम 04 बजकर 05 मिनट से 05 बजकर 24 मिनट तक मान्य रहेगा। आइए जानते हैं आज की तिथि, शुभ-अशुभ योग, सूर्योदय, सूर्यास्त राहुकाल (Aaj ka Panchang 29 November 2026) का समय समेत आदि जानकारी।

तिथि: कृष्ण पक्ष षष्ठी

मास: मार्गशीर्ष

दिन: रविवार

संवत्: 2083 तिथि: कृष्ण पक्ष की षष्ठी – अगले दिन तड़के 01 बजकर 46 मिनट (30 नवंबर) तक, फिर सप्तमी तिथि

योग: ब्रह्म – सायं 05 बजकर 08 मिनट तक, फिर ऐन्द्र

करण: गरज – दोपहर 02 बजकर 47 मिनट तक

करण: वणिज – अगले दिन तड़के 01 बजकर 46 मिनट (30 नवंबर) तक, फिर विष्टि (भद्रा)

सूर्य और चंद्रमा की स्थिति सूर्योदय का समय: प्रातः 06 बजकर 55 मिनट

सूर्यास्त का समय: सायं 05 बजकर 24 मिनट

चंद्रोदय का समय: रात्रि 10 बजकर 37 मिनट

चंद्रास्त का समय: प्रातः 11 बजकर 21 मिनट सूर्य और चंद्रमा की राशियां सूर्य देव: वृश्चिक राशि में स्थित हैं

चन्द्र देव: कर्क राशि में स्थित हैं आज के शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11 बजकर 48 मिनट से दोपहर 12 बजकर 30 मिनट तक आज के अशुभ समय राहुकाल: सायं 04 बजकर 05 मिनट से सायं 05 बजकर 24 मिनट तक

गुलिकाल: दोपहर 02 बजकर 47 मिनट से सायं 04 बजकर 05 मिनट तक

यमगण्ड: दोपहर 12 बजकर 09 मिनट से दोपहर 01 बजकर 28 मिनट तक