आज का पंचांग 28 सितंबर 2026: द्वितीया तिथी पर अश्विनी नक्षत्र का संयोग, इस मुहूर्त में करें पूर्वजों का श्राद्ध

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज सोमवार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। इसलिए आज पितृ पक्ष में द्वितीया तिथि का श्राद्ध किया जा रहा है। आज चंद्रदेव मीन से मेष राशि और रेवती से अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे।

आज राहुकाल प्रातः 07 बजकर 42 मिनट से 09 बजकर 12 मिनट रहेगा। वहीं, सूर्य देव कन्या राशि में स्थित हैं और चन्द्र देव मीन राशि में प्रातः 10 बजकर 16 मिनट तक है। इसके बाद फिर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। आइए जानते हैं आज की तिथि, शुभ-अशुभ योग, सूर्योदय, सूर्यास्त और राहुकाल (Aaj ka Panchang 28 September 2026) का समय समेत आदि जानकारी।

तिथि: कृष्ण द्वितीया

मास: आश्विन

दिन: सोमवार

संवत्: 2083 द्वितीया श्राद्ध का शुभ मुहूर्त कुतुप मुहूर्त: सुबह 11 बजकर 31 मिनट से दोपहर 12 बजकर 36 मिनट तक

रौहिण मुहूर्त: दोपहर 12 बजकर 36 मिनट से 1 बजकर 24 मिनट तक

अपराह्न काल: दोपहर 1 बजकर 24 मिनट से 3 बजकर 52 मिनट तक

तिथि: कृष्ण पक्ष की द्वितीया – सायं 07 बजकर 13 मिनट तक, फिर तृतीया तिथि

योग: ध्रुव – प्रातः 08 बजकर 54 मिनट तक, फिर व्याघात

करण: तैतिल – प्रातः 08 बजकर 08 मिनट तक

करण: गरज – सायं 07 बजकर 13 मिनट तक, फिर वणिज

सूर्य और चंद्रमा की स्थिति सूर्योदय का समय: प्रातः 06 बजकर 12 मिनट पर

सूर्यास्त का समय: सायं 06 बजकर 11 मिनट पर

चंद्रोदय का समय: सायं 07 बजकर 04 मिनट पर

चंद्रास्त का समय: अगले दिन प्रातः 07 बजकर 35 मिनट पर (29 सितंबर)

सूर्य और चंद्रमा की राशियां सूर्य देव: कन्या राशि में स्थित हैं

चन्द्र देव: मीन राशि में (प्रातः 10 बजकर 16 मिनट तक), फिर मेष राशि में प्रवेश आज के शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11 बजकर 48 मिनट से दोपहर 12 बजकर 35 मिनट तक

अमृत काल: प्रातः 07 बजकर 57 मिनट से प्रातः 09 बजकर 29 मिनट तक तथा अगले दिन तड़के 02 बजकर 13 मिनट से तड़के 03 बजकर 44 मिनट (29 सितंबर) तक

आज के अशुभ समय राहुकाल: प्रातः 07 बजकर 42 मिनट से प्रातः 09 बजकर 12 मिनट तक

गुलिकाल: दोपहर 01 बजकर 41 मिनट से दोपहर 03 बजकर 11 मिनट तक

यमगण्ड: प्रातः 10 बजकर 42 मिनट से दोपहर 12 बजकर 12 मिनट तक