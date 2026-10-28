आज का पंचांग 28 अक्टूबर 2026: कृत्तिका नक्षत्र- व्यतिपात योग का बन रहा महासंयोग, क्या है शुभ मुहूर्त और राहुकाल?
आज 28 अक्टूबर 2026 को कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। इस दिन व्यतिपात योग और कृत्तिका ...और पढ़ें
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। हिंदू पंचांग के अनुसार, आज 28 अक्टूबर को कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया है। इसका समापन अगले दिन तड़के 01 बजकर 06 मिनट पर होगा। तृतीया तिथि पर व्यतिपात का संयोग बन रहा है।
व्यतिपात योग को शुभ माना जा रहा है। इस योग में जप, तप, ध्यान, दान और पूजा करना फलदायी साबित होता है। बुधवार के दिन सूर्य देव तुला राशि और चन्द्र देव वृषभ राशि में स्थित हैं। आइए जानते हैं आज की तिथि, शुभ-अशुभ योग, सूर्योदय, सूर्यास्त और राहुकाल (Aaj ka Panchang 28 October 2026) का समय समेत आदि जानकारी।
तिथि: कृष्ण पक्ष तृतीया
मास: आश्विन
दिन: बुधवार
संवत्: 2083
तिथि: कृष्ण पक्ष की तृतीया – अगले दिन तड़के 01 बजकर 06 मिनट (29 अक्टूबर) तक, फिर चतुर्थी तिथि
योग: व्यतिपात – प्रातः 07 बजकर 18 मिनट तक, फिर वरियान (जो अगले दिन तड़के 03 बजकर 40 मिनट तक रहेगा)
करण: वणिज – दोपहर 02 बजकर 36 मिनट तक
करण: विष्टि (भद्रा) – अगले दिन तड़के 01 बजकर 06 मिनट (29 अक्टूबर) तक, फिर बव
सूर्य और चंद्रमा की स्थिति
सूर्योदय का समय: प्रातः 06 बजकर 30 मिनट
सूर्यास्त का समय: सायं 05 बजकर 39 मिनट
चंद्रोदय का समय: सायं 07 बजकर 16 मिनट
चंद्रास्त का समय: प्रातः 08 बजकर 42 मिनट
सूर्य और चंद्रमा की राशियां
सूर्य देव: तुला राशि में स्थित हैं
चन्द्र देव: वृषभ राशि में स्थित हैं
आज के शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त: कोई नहीं
अमृत काल: प्रातः 11 बजकर 15 मिनट से दोपहर 12 बजकर 42 मिनट तक
आज के अशुभ समय
राहुकाल: दोपहर 12 बजकर 05 मिनट से दोपहर 01 बजकर 28 मिनट तक
गुलिकाल: प्रातः 10 बजकर 41 मिनट से दोपहर 12 बजकर 05 मिनट तक
यमगण्ड: प्रातः 07 बजकर 54 मिनट से प्रातः 09 बजकर 17 मिनट तक
आज का नक्षत्र
आज चंद्रदेव कृत्तिका नक्षत्र में विराजमान रहेंगे।
कृत्तिका नक्षत्र: दोपहर 01 बजकर 26 मिनट तक, फिर रोहिणी
नक्षत्र स्वामी: सूर्यदेव
राशि स्वामी: मंगलदेव और शुक्रदेव
देवता: अग्निदेव
प्रतीक: भाला या अस्त्र
सामान्य विशेषताएं: तेज बुद्धि, स्वाभिमानी, धार्मिक, परंपरावादी, क्रोधी, निडर, ऊर्जावान, प्रसिद्ध, विलासी, सामाजिक रूप से प्रभावशाली, कभी-कभी कठोर।
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