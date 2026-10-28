आज का पंचांग 28 अक्टूबर 2026: कृत्तिका नक्षत्र- व्यतिपात योग का बन रहा महासंयोग, क्या है शुभ मुहूर्त और राहुकाल?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। हिंदू पंचांग के अनुसार, आज 28 अक्टूबर को कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया है। इसका समापन अगले दिन तड़के 01 बजकर 06 मिनट पर होगा। तृतीया तिथि पर व्यतिपात का संयोग बन रहा है।

व्यतिपात योग को शुभ माना जा रहा है। इस योग में जप, तप, ध्यान, दान और पूजा करना फलदायी साबित होता है। बुधवार के दिन सूर्य देव तुला राशि और चन्द्र देव वृषभ राशि में स्थित हैं। आइए जानते हैं आज की तिथि, शुभ-अशुभ योग, सूर्योदय, सूर्यास्त और राहुकाल (Aaj ka Panchang 28 October 2026) का समय समेत आदि जानकारी।

तिथि: कृष्ण पक्ष तृतीया

मास: आश्विन

दिन: बुधवार

संवत्: 2083 तिथि: कृष्ण पक्ष की तृतीया – अगले दिन तड़के 01 बजकर 06 मिनट (29 अक्टूबर) तक, फिर चतुर्थी तिथि

योग: व्यतिपात – प्रातः 07 बजकर 18 मिनट तक, फिर वरियान (जो अगले दिन तड़के 03 बजकर 40 मिनट तक रहेगा)

करण: वणिज – दोपहर 02 बजकर 36 मिनट तक

करण: विष्टि (भद्रा) – अगले दिन तड़के 01 बजकर 06 मिनट (29 अक्टूबर) तक, फिर बव

सूर्य और चंद्रमा की स्थिति सूर्योदय का समय: प्रातः 06 बजकर 30 मिनट

सूर्यास्त का समय: सायं 05 बजकर 39 मिनट

चंद्रोदय का समय: सायं 07 बजकर 16 मिनट

चंद्रास्त का समय: प्रातः 08 बजकर 42 मिनट सूर्य और चंद्रमा की राशियां सूर्य देव: तुला राशि में स्थित हैं

चन्द्र देव: वृषभ राशि में स्थित हैं आज के शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त: कोई नहीं

अमृत काल: प्रातः 11 बजकर 15 मिनट से दोपहर 12 बजकर 42 मिनट तक आज के अशुभ समय राहुकाल: दोपहर 12 बजकर 05 मिनट से दोपहर 01 बजकर 28 मिनट तक

गुलिकाल: प्रातः 10 बजकर 41 मिनट से दोपहर 12 बजकर 05 मिनट तक

यमगण्ड: प्रातः 07 बजकर 54 मिनट से प्रातः 09 बजकर 17 मिनट तक