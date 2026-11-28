आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज 28 नवंबर 2026, शनिवार का दिन है और मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि भी है, जो रात 03 बजकर 56 मिनट तक रहेगी। इसके बाद षष्ठी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में पूजा-पाठ और शुभ कार्यों के लिए मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना जरूरी है।

अगर आप आज व्रत, पूजन या किसी धार्मिक अनुष्ठान की तैयारी कर रहे हैं, तो दिन के तीन उत्तम मुहूर्तों के बारे में जानना आपके लिए उपयोगी रहेगा। आइए जानते हैं आज यानी 28 नवंबर 2026 का पंचांग, शुभ-अशुभ समय और पूजा के लिए खास मुहूर्त।

तिथि: कृष्ण पक्ष की पंचमी – अगले दिन तड़के 03 बजकर 56 मिनट (29 नवंबर) तक, फिर षष्ठी तिथि

योग: शुक्ल – रात 08 बजकर 18 मिनट तक, फिर ब्रह्म

करण: कौलव – सायं 05 बजकर 14 मिनट तक

करण: तैतिल – अगले दिन तड़के 03 बजकर 56 मिनट (29 नवंबर) तक, फिर गरज

सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

सूर्योदय का समय: सुबह 06 बजकर 54 मिनट तक

सूर्यास्त का समय: सायं 05 बजकर 24 मिनट तक

चंद्रोदय का समय: रात 09 बजकर 29 मिनट तक

चंद्रास्त का समय: सुबह 10 बजकर 37 मिनट तक

सूर्य और चंद्रमा की राशियां

सूर्य देव: वृश्चिक राशि में स्थित हैं

चन्द्र देव: मिथुन राशि में (सुबह 07 बजकर 22 मिनट तक), फिर कर्क राशि में प्रवेश

आज के शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11 बजकर 48 मिनट से दोपहर 12 बजकर 30 मिनट तक

अमृत काल: सुबह 10 बजकर 39 मिनट से दोपहर 12 बजकर 06 मिनट तक (और अगले दिन सुबह 05:05 बजे से सुबह 06:33 बजे, 29 नवंबर तक)

आज के अशुभ समय

राहुकाल: सुबह 09 बजकर 31 मिनट से सुबह 10 बजकर 50 मिनट तक

गुलिकाल: सुबह 06 बजकर 54 मिनट से सुबह 08 बजकर 13 मिनट तक

यमगण्ड: दोपहर 01 बजकर 28 मिनट से दोपहर 02 बजकर 46 मिनट तक

आज का नक्षत्र

आज चंद्रदेव पुनर्वसु नक्षत्र में विराजमान रहेंगे।

पुनर्वसु नक्षत्र: दोपहर 12:50 बजे तक, फिर पुष्य

नक्षत्र स्वामी: बृहस्पतिदेव

राशि स्वामी: बुधदेव और चंद्रदेव

देवता: अदिति (देवताओं की माता)

प्रतीक: धनुष और तरकश

सामान्य विशेषताएं:अत्यंत ज्ञानी, आशावादी, आत्मविश्वासी, आकर्षक, आध्यात्मिक, भाग्यशाली, धार्मिक, कुशल वक्ता,दयालु और सहानुभूति रखने वाले।

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