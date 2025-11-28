Language
    Aaj ka Panchang 28 November 2025: आज किया जाएगा मासिक दुर्गाष्टमी व्रत, पंचांग से जानें शुभ मुहूर्त

    By digital deskEdited By: Suman Saini
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    आज यानी शनिवार 28 नवंबर के दिन मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। ऐसे में आज मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत किया जाएगा। पंचांग के अनुसार आज के दिन कई शुभ व अशुभ योग भी बन रहे हैं। चलिए एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के पंडित आनंद सागर पाठक से जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 28 November 2025)।

    Aaj ka Panchang 28 November 2025 पढ़ें आज का राशिफल।

    आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। पंचांग के अनुसार, हर महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर मासिक दुर्गाष्टमी व्रत (Masik Durgashtami Vrat 2025) किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को पूरे विधि-विधान से करने वाले साधक को माता रानी की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। ऐसे में चलिए पंचांग से जानते हैं आज का राहुकाल व शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आज का  पंचांग (Panchang 28 November 2025)

    मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि समाप्त - रात 12 बजकर 15 मिनट तक (29 नवंबर)

    व्याघात योग - सुबह 11 बजकर 5 मिनट तक

    करण -

    विष्टि - दोपहर 12 बजकर 28 मिनट तक

    बव - रात 12 बजकर 15 मिनट तक (29 नवंबर)

    वार - शुक्रवार

    सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

    सूर्योदय - सुबह 6 बजकर 54 मिनट से

    सूर्यास्त- शाम 5 बजकर 24 मिनट पर

    चंद्रोदय का समय - दोपहर 12 बजकर 47 मिनट पर

    चन्द्रास्त का समय - रात 12 बजकर 32 मिनट पर

    सूर्य की राशि - वृश्चिक

    चंद्र की राशि - कुंभ

    आज के शुभ मुहूर्त

    अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11 बजकर 48 मिनट से दोपहर 12 बजकर 30 मिनट तक

    अमृत काल - रात 7 बजकर 32 मिनट से रात 9 बजकर 9 बजे तक

    आज का अशुभ समय

    राहुकाल - सुबह 10 बजकर 50 मिनट से दोपहर 12 बजकर 9 मिनट तक

    गुलिक काल - सुबह 8 बजकर 13 मिनट से सुबह 9 बजकर 32 मिनट तक

    यमगण्ड - दोपहर 2 बजकर 47 मिनट से शाम 4 बजकर 5 मिनट तक

    आज का नक्षत्र

    आज चंद्रदेव शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे।

    शतभिषा नक्षत्र - देर रात 2 बजकर 49 मिनट तक (29 नवंबर)

    सामान्य विशेषताएं - उच्च बुद्धिमत्ता, सबके प्रिय, स्वतंत्र, धैर्यवान, आलसी, नेतृत्व क्षमता, सीमाओं को तोड़ने की प्रवृत्ति, महत्वाकांक्षी और जिज्ञासु

    नक्षत्र स्वामी - राहु देव

    राशि स्वामी - शनि देव

    देवता - वरुण (जल देवता)

    प्रतीक - खाली घेरा

    यह दैनिक पंचांग Astropatri.com  के सौजन्य से प्रस्तुत है। सुझाव व प्रतिक्रियाओं के लिए hello@astropatri.com पर ईमेल करें।