आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज 27 नवंबर 2026, शुक्रवार का दिन है और आज मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि भी है, जो सुबह 09 बजकर 48 मिनट तक रहेगी। इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज शुक्रवार के साथ तृतीया तिथि का योग भी बन रहा है, जो रात 11 बजकर 51 मिनट तक रहेगा। वहीं, विष्टि करण यानी भद्रा का प्रभाव सुबह 09 बजकर 48 मिनट तक रहेगा।

ऐसे में पूजा-पाठ और शुभ कार्यों के लिए मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप आज व्रत, पूजन या किसी धार्मिक अनुष्ठान की तैयारी कर रहे हैं, तो दिन के तीन उत्तम मुहूर्तों के बारे में जानना आपके लिए उपयोगी रहेगा। आइए जानते हैं आज का पंचांग, शुभ-अशुभ समय और पूजा के लिए खास मुहूर्त।

तिथि: कृष्ण पक्ष की तृतीया – प्रातः 09 बजकर 48 मिनट तक, फिर चतुर्थी तिथि (अगले दिन प्रातः 06:39 बजे, 28 नवंबर तक)

योग: शुभ – रात्रि 11 बजकर 51 मिनट तक, फिर शुक्ल

करण: विष्टि (भद्रा) – प्रातः 09 बजकर 48 मिनट तक

करण: बव – रात्रि 08 बजाकर 11 मिनट तक, फिर बालव (अगले दिन प्रातः 06:39 बजे, 28 नवंबर तक)