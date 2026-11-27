आज का पंचांग 27 नवंबर: मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया और शुक्रवार का खास संयोग, पूजा-पाठ के लिए 3 मुहूर्त हैं सबसे उत्तम
27 नवंबर 2026, शुक्रवार को मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। इस दिन ग्रह-नक्षत्रों की विशेष स्थिति के बीच पूजा-पाठ और शुभ कार्यों के लिए तीन उत्तम मुहूर्त बन रहे हैं। जानिए आज का पंचांग, शुभ-अशुभ समय और राहुकाल।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज 27 नवंबर 2026, शुक्रवार का दिन है और आज मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि भी है, जो सुबह 09 बजकर 48 मिनट तक रहेगी। इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज शुक्रवार के साथ तृतीया तिथि का योग भी बन रहा है, जो रात 11 बजकर 51 मिनट तक रहेगा। वहीं, विष्टि करण यानी भद्रा का प्रभाव सुबह 09 बजकर 48 मिनट तक रहेगा।
ऐसे में पूजा-पाठ और शुभ कार्यों के लिए मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप आज व्रत, पूजन या किसी धार्मिक अनुष्ठान की तैयारी कर रहे हैं, तो दिन के तीन उत्तम मुहूर्तों के बारे में जानना आपके लिए उपयोगी रहेगा। आइए जानते हैं आज का पंचांग, शुभ-अशुभ समय और पूजा के लिए खास मुहूर्त।
तिथि: कृष्ण पक्ष की तृतीया – प्रातः 09 बजकर 48 मिनट तक, फिर चतुर्थी तिथि (अगले दिन प्रातः 06:39 बजे, 28 नवंबर तक)
योग: शुभ – रात्रि 11 बजकर 51 मिनट तक, फिर शुक्ल
करण: विष्टि (भद्रा) – प्रातः 09 बजकर 48 मिनट तक
करण: बव – रात्रि 08 बजाकर 11 मिनट तक, फिर बालव (अगले दिन प्रातः 06:39 बजे, 28 नवंबर तक)
सूर्य और चंद्रमा की स्थिति
सूर्योदय का समय: प्रातः 06 बजकर 53 मिनट
सूर्यास्त का समय: सायं 05 बजकर 24 मिनट
चंद्रोदय का समय: रात्रि 08 बजकर18 मिनट
चंद्रास्त का समय: प्रातः 09 बजकर 43 मिनट
सूर्य और चंद्रमा की राशियां
सूर्य देव: वृश्चिक राशि में स्थित हैं
चन्द्र देव: मिथुन राशि में स्थित हैं
आज के शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11 बजकर 48 मिनट से दोपहर 12 बजकर 30 मिनट तक
आज के अशुभ समय
राहुकाल: प्रातः 10 बजकर 50 मिनट से दोपहर 12 बजकर 09 बजे तक
गुलिकाल: प्रातः 08 बजकर 12 मिनट से प्रातः 09 बजकर 31 मिनट तक
यमगण्ड: दोपहर 02 बजकर 46 मिनट से सायं 04 बजकर 05 मिनट तक
आज का नक्षत्र
आज चंद्रदेव आर्द्रा नक्षत्र में विराजमान रहेंगे।
आर्द्रा नक्षत्र: दोपहर 03 बजकर 08 मिनट तक, फिर पुनर्वसु
नक्षत्र स्वामी: राहु
राशि स्वामी: बुधदेव
देवता: रुद्र (भगवान शिव का संहारक रूप)
प्रतीक: आंसू की बूंद
सामान्य विशेषताएं: सौम्य स्वभाव, आकर्षक व्यक्तित्व, बुद्धिमान, कूटनीतिज्ञ, बातूनी, कामुक, मेहनती, सरल जीवन पसंद करने वाले और कभी-कभी आत्मविश्वास की कमी।
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