Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Aaj ka Panchang 25 October 2025: नहाय-खाय के दिन बन रहा है 'शोभन योग', पंचांग से जानें आज का मुहूर्त

    By digital deskEdited By: Suman Saini
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    पंचांग के अनुसार, आज यानी शनिवार 25 अक्टूबर के दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। ऐसे में आज छठ पूजा का नहाय-खाय किया जाएगा। नहाय-खाय का अर्थ होता है "स्नान और भोजन"। चलिए एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के पंडित आनंद सागर पाठक से जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 25 October 2025) और शुभ मुहूर्त के बारे में।

    prefferd source google
    Hero Image

    Aaj ka Panchang 25 October 2025 पढ़ें आज का पंचांग।

    आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज नहाय खाय के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो रही है। छठ महापर्व 4 दिनों तक चलता है, जिसमें खरना, व छठ पूजा भी शामिल है। नहाय खाय के दिन व्रत करने वाले साधक किसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान कर खुद को शुद्ध करते हैं। इसके बाद, वह सात्विक भोजन करते हैं। छठ पूजा असल में शारीरिक और मानसिक शुद्धि का प्रतीक है। चलिए पढ़ते हैं आज का पंचांग।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आज का  पंचांग (Panchang 25 October 2025)

    कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि समाप्त - ब्रह्म मुहूर्त 3 बजकर 48 मिनट तक

    शोभन योग - पूर्ण रात तक

    वानिज - देर रात 2 बजकर 34 मिनट तक

    विष्टि - ब्रह्म मुहूर्त 3 बजकर 48 मिनट तक

    वार - शनिवार

    सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

    सूर्योदय - सुबह 6 बजकर 28 मिनट से

    सूर्यास्त- शाम 5 बजकर 42 मिनट पर

    चंद्रोदय - सुबह 9 बजकर 50 मिनट पर

    चंद्रास्त - शाम 7 बजकर 58 मिनट पर

    सूर्य राशि - तुला

    चंद्र राशि -  वृश्चिक

    Chhath Puja-i

    आज के शुभ मुहूर्त

    अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11 बजकर 42 मिनट से दोपहर 12 बजकर 27 मिनट तक

    अमृत काल - देर रात 12 बजकर 54 मिनट से दोपहर 2 बजकर 42 मिनट तक (26 अक्टूबर)

    आज का अशुभ समय

    राहुकाल - सुबह 9 बजकर 17 मिनट से सुबह 10 बजकर 41 मिनट तक

    गुलिक काल - सुबह 6 बजकर 28 मिनट से शाम 7 बजकर 52 मिनट तक

    यमगण्ड -  दोपहर 1 बजकर 29 मिनट से दोपहर 2 बजकर 53 मिनट तक

    Chhath Puja ग

    (Picture Credit: Freepik)

    आज का नक्षत्र

    आज भी चंद्रदेव अनुराधा नक्षत्र में रहेंगे…

    अनुराधा नक्षत्र - सुबह 7 बजकर 51 मिनट तक

    सामान्य विशेषताएं - समाज में सम्मानित, आत्मकेंद्रित, आक्रामक, साहसी, बुद्धिमान, मेहनती, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित और सुंदर बाल

    नक्षत्र स्वामी - शनि देव

    राशि स्वामी - मंगल देव

    देवता - मित्रता के देवता

    प्रतीक - अंतिम रेखा पर एक फूल

    यह दैनिक पंचांग Astropatri.com  के सौजन्य से प्रस्तुत है। सुझाव व प्रतिक्रियाओं के लिए hello@astropatri.com पर ईमेल करें।