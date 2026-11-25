आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज 25 नवंबर 2026, बुधवार का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से कई महत्वपूर्ण संयोग लेकर आया है। आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, जो शाम 4 बजकर 50 मिनट तक रहेगी। इसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी।

आज चंद्रदेव वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में विराजमान रहेंगे, जो रात 8 बजकर 36 मिनट तक रहेगा। इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र का आरंभ होगा। दिन में शिव योग और दोपहर के बाद सिद्ध योग का संयोग बन रहा है। वहीं, शाम 5 बजकर 46 मिनट से 7 बजकर 11 मिनट तक अमृत काल रहेगा।

ऐसे में दिन के शुभ-अशुभ समय और पूजा-पाठ के मुहूर्त जानना महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं आज का पंचांग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल, गुलिकाल, यमगण्ड और भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुभ समय से जुड़ी अन्य सभी जरूरी जानकारियां।

तिथि: कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा -सायं 04 बजकर 50 मिनट तक, फिर द्वितीया तिथि

योग: शिव-दोपहर 12:00 बजे तक, फिर सिद्ध

करण: कौलव- सायं 04 बजकर 50 मिनट तक

करण: तैतिल अगले दिन तड़के 03 बजकर 02 मिनट (26 नवंबर) तक, फिर गरज