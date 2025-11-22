Language
    Aaj ka Panchang 22 November 2025: शनिवार को क्या रहेगा शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय, पंचांग से जानें

    By digital deskEdited By: Suman Saini
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    आज यानी शनिवार 22 नवंबर के दिन मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। आज के पंचांग में बताया जा रहा है कि आज कई शुभ व अशुभ मुहूर्त बन रहे हैं। ऐसे में चलिए एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के पंडित आनंद सागर पाठक से जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 22 November 2025)।

    Panchang 22 November 2025 पढ़ें आज का पंचांग।

    आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। हिंदू धर्म में शनिवार का दिन कर्मफलदाता शनिदेव को समर्पित माना गया है। इस दिन पर शनि देव की विशेष पूजा-अर्चना से साधक को शनि की बाधाओं से राहत मिल सकती है। इसी के साथ हनुमान जी की कृपा प्राप्ति के लिए भी यह दिन उत्तम माना गया है। ऐसे में चलिए शुक्रवार के पंचांग से जानते हैं राहुकाल व शुभ समय

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आज का पंचांग (Panchang 22 November 2025)

    मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि समाप्त - शाम 5 बजकर 11 मिनट तक

    सुकर्मा योग - सुबह 11 बजकर 30 मिनट तक

    करण -

    कौलव - शाम 5 बजकर 11 मिनट तक

    तैतिल - सुबह 6 बजकर 19 मिनट तक (23 नवंबर)

    वार - शनिवार

    सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

    सूर्योदय - सुबह 6 बजकर 49 मिनट से

    सूर्यास्त - शाम 5 बजकर 25 मिनट पर

    चंद्रोदय का समय - शाम 5 बजकर 25 मिनट पर

    चन्द्रास्त का समय - शाम 6 बजकर 44 मिनट पर

    सूर्य की राशि - वृश्चिक

    चंद्र की राशि - वृश्चिक (शाम 4 बजकर 47 मिनट तक)

    आज के शुभ मुहूर्त

    अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11 बजकर 46 मिनट से दोपहर 12 बजकर 28 मिनट तक

    अमृत काल - सुबह 6 बजकर 56 मिनट से सुबह 8 बजकर 43 बजे तक

    आज का अशुभ समय

    राहुकाल - सुबह 9 बजकर 28 मिनट से सुबह 10 बजकर 48 मिनट तक

    गुलिक काल - सुबह 6 बजकर 49 मिनट से सुबह 8 बजकर 9 मिनट तक

    यमगण्ड - दोपहर 1 बजकर 27 मिनट से दोपहर 2 बजकर 46 मिनट तक

    आज का नक्षत्र

    आज चंद्रदेव ज्येष्ठ नक्षत्र में रहेंगे।

    ज्येष्ठ नक्षत्र - शाम 4 बजकर 47 मिनट तक।

    सामान्य विशेषताएं - बुद्धिमान, व्यावहारिक, दार्शनिक, चतुर, सीमित मित्रता वाला, आक्रामक और महत्वाकांक्षी

    नक्षत्र स्वामी - बुध देव

    राशि स्वामी - मंगल देव

    देवता - इंद्र (देवताओं के राजा)

    प्रतीक - बालियां, छत्र या ताबीज

    यह दैनिक पंचांग Astropatri.com के सौजन्य से प्रस्तुत है। सुझाव व प्रतिक्रियाओं के लिए hello@astropatri.com पर ईमेल करें।

     