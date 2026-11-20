आज का पंचांग 20 नवंबर: देवउठनी एकादशी पर बन रहे हैं शुभ योग, नोट करें पूजा का श्रेष्ठ मुहूर्त और राहुकाल
20 नवंबर को देवउठनी एकादशी है, जब भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागेंगे और चातुर्मास समाप्त होगा। इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त और राहुकाल का विशेष महत्व है, जिसे पंचांग में बताया गया है।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज 20 नवंबर 2026, शुक्रवार का दिन धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि सुबह 07 बजकर 15 मिनट तक रहेगी, इसके बाद देवउठनी एकादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं। इसी के साथ चातुर्मास का समापन और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। आइए आपको बताते हैं आज के दिन पूजा के लिए सबसे शुभ मुहूर्त कौन से हैं।
तिथि: शुक्ल पक्ष की दशमी – प्रातः 07 बजकर 15 मिनट तक, फिर एकादशी तिथि
योग: वज्र – अगले दिन तड़के 04 बजकर 56 मिनट (21 नवंबर) तक, फिर सिद्धि
करण: गरज – प्रातः 07 बजकर 15 मिनट तक
करण: वणिज – सायं 07:00 बजे तक, फिर विष्टि (भद्रा)
सूर्य और चंद्रमा की स्थिति
सूर्योदय का समय: प्रातः 06 बजकर 48 मिनट तक
सूर्यास्त का समय: सायं 05 बजकर 26 मिनट
चंद्रोदय का समय: दोपहर 02 बजकर 22 मिनट
चंद्रास्त का समय: अगले दिन तड़के 02 बजकर 58 मिनट (21 नवंबर)
सूर्य और चंद्रमा की राशियां
सूर्य देव: वृश्चिक राशि में स्थित हैं
चन्द्र देव: मीन राशि में स्थित हैं
आज के शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11:45 बजे से दोपहर 12:28 बजे तक
अमृत काल: अगले दिन तड़के 02:03 बजे से तड़के 03:39 बजे (21 नवंबर) तक
आज के अशुभ समय
राहुकाल: प्रातः 10 बजकर 47 मिनट से दोपहर 12 बजकर 07 मिनट तक
गुलिकाल: प्रातः 08 बजकर 07 मिनट से प्रातः 09 बजकर 27 मिनट तक
यमगण्ड: दोपहर 02 बजकर 46 मिनट से सायं 04 बजकर 06 मिनट तक
आज का नक्षत्र
आज चंद्रदेव पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में विराजमान रहेंगे।
पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र: प्रातः 06 बजकर 56 मिनट तक, फिर उत्तराभाद्रपद
नक्षत्र स्वामी: बृहस्पतिदेव
राशि स्वामी: शनिदेव और बृहस्पतिदेव
देवता: अज एकपाद (अग्नि के रुद्र रूप)
प्रतीक: शवपेटिका या अर्थी (मृत्यु के पश्चात प्रयुक्त होने वाला वाहन)
सामान्य विशेषताएं: आशावादी, ईमानदार, विश्वसनीय, संगीत-प्रेमी, कला-प्रेमी, विनम्र, उदार, बुद्धिमान, वक्ता, संवेदनशील, ईर्ष्यालु, लालची, क्रोधी, अनिश्चित।
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