आज का पंचांग 12 अक्टूबर 2026: विष्कुम्भ योग में होगी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा, पढ़ें अभिजित मुहूर्त

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। पंचांग के अनुसार, आज यानी 12 अक्टूबर को शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। इस दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा-अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, मां ब्रह्मचारिणी की साधना करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में खूब तरक्की होती है।

द्वितीया तिथि पर विष्कुम्भ योग रात्रि 08 बजकर 32 मिनट तक है। वहीं, सूर्य देव कन्या राशि और चन्द्र देव तुला राशि में स्थित हैं। आइए जानते हैं आज की तिथि, शुभ-अशुभ योग, सूर्योदय, सूर्यास्त और राहुकाल (Aaj ka Panchang 12 October 2026) का समय समेत आदि जानकारी।



तिथि: शुक्ल द्वितीया

मास: आश्विन

दिन: सोमवार

संवत्: 2083