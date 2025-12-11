Aaj ka Panchang 11 December 2025: आज है कालाष्टमी और मासिक कृष्ण जन्माष्टमी, बन रहे ये शुभ योग, पढ़ें पंचांग
Aaj ka Panchang 11 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज पौष माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि का समापन दोपहर 01 बजकर 56 मिनट पर होगा। इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो ...और पढ़ें
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। पंचांग के अनुसार, आज यानी 11 दिसंबर को कालाष्टमी और मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन काल भैरव और भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना करने का विधान है। साथ ही विशेष चीजों का दान गरीब लोगों या मंदिर में किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इससे साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। आज कई योग भी बन रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 11 December 2025) के बारे में।
तिथि: कृष्ण सप्तमी
मास पूर्णिमांत: पौष
दिन: गुरुवार
संवत्: 2082
तिथि: कृष्ण सप्तमी - दोपहर 01 बजकर 56 मिनट तक, फिर अष्टमी तिथि की शुरुआत होगी।
योग: विश्कम्भ - प्रात: 11 बजकर 40 मिनट तक
करण: ब -दोपहर 01 बजकर 56 मिनट तक
करण: बालव - 12 बजकर प्रात: 02 मिनट 21 बजे तक
सूर्योदय और सूर्यास्त का समय
सूर्योदय: प्रातः 07 बजकर 04 मिनट पर
सूर्यास्त: सायं 05 बजकर 25 मिनट पर
चंद्रोदय: 12 दिसंबर को रात्रि 12 बजकर 08 मिनट पर
चंद्रास्त: दोपहर 12 बजकर 11 मिनट पर
सूर्य राशि: वृश्चिक
चन्द्रमा की राशि: सिंह
आज के शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त: प्रात: 11 बजकर 54 मिनट से दोपहर 12 बजकर 35 मिनट तक
अमृत काल: रात्रि 09 बजकर 12 मिनट से 10 बजकर 53 मिनट तक
आज के अशुभ समय
राहुकाल: दोपहर 01 बजकर 32 मिनट से 02 बजकर 50 मिनट तक
गुलिकाल: प्रात: 09 बजकर 39 मिनट से 10 बजकर 57 मिनट तक
यमगण्ड: प्रात: 07 बजकर 04 मिनट से 08 बजकर 21 मिनट तक
आज का नक्षत्र
आज चंद्रदेव पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे।
पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र: 12 दिसंबर को रात्रि 03 बजकर 55 मिनट तक
सामान्य विशेषताएं: विनम्रता, मेहनती स्वभाव, बुद्धिमत्ता, मददगार, उदार, ईमानदारी, बुद्धिमान, अध्ययनशील और परिश्रमी
नक्षत्र स्वामी: सूर्य देव
राशि स्वामी: सूर्य देव, बुध देव
देवता: आर्यमन (मित्रता के देवता)
गुण: राजस
प्रतीक: बिस्तर
