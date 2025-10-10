Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Aaj ka Panchang 10 October 2025: करवा चौथ के दिन बन रहे हैं ये शुभ योग, पढ़ें आज का पंचांग

    By Digital Desk Edited By: Suman Saini
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    पंचांग के अनुसार आज यानी शुक्रवार 10 अक्टूबर के दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। ऐसे में आज करवा चौथ का व्रत किया जाएगा जो सुहागिन महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण व्रत माना गया है। चलिए एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के पंडित आनंद सागर पाठक से जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 10 October 2025) और शुभ मुहूर्त व राहुकाल के बारे में।

    prefferd source google
    Hero Image
    Aaj ka Panchang 10 October 2025 (Picture Credit: Freepik)

    आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। करवा चौथ व्रत भारत में विवाहित स्त्रियों का एक प्रमुख पर्व है, जिसे अपने पति की लंबी आयु, सुख और समृद्धि के लिए मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से चंद्रमा के दर्शन तक निर्जला व्रत रखती हैं और संध्या के समय पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करती हैं। करवा चौथ (Karwa Chauth 2025) में करवा (मिट्टी का छोटा घड़ा) और दीपक विशेष महत्व रखते हैं। यह पर्व पति-पत्नी के बीच प्रेम, समर्पण और विश्वास का प्रतीक माना जाता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आज का  पंचांग (Panchang 10 October 2025)

    कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि - शाम 7 बजकर 38 मिनट तक

    सिद्धि योग - शाम 5 बजकर 41 मिनट तक

    करण -

    बव - सुबह 9 बजकर 14 मिनट तक

    बालव - शाम 7 बजकर 38 मिनट तक

    कौलव - सुबह 6 बजकर 7 मिनट तक (11 अक्टूबर)

    वार - शुक्रवार

    (Picture Credit: Freepik)

    सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

    सूर्योदय - सुबह 6 बजकर 19 मिनट से

    सूर्यास्त - शाम 5 बजकर 57 मिनट पर

    चंद्रोदय - रात 8 बजकर 13 मिनट पर

    चंद्रास्त - सुबह 9 बजकर 48 मिनट पर (5 अक्टूबर)

    सूर्य राशि - कन्या

    चंद्र राशि - वृषभ

    आज के शुभ मुहूर्त

    अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11 बजकर 45 मिनट से दोपहर 12 बजकर 31 मिनट तक

    अमृत काल - दोपहर 3 बजकर 22 मिनट से शाम 4 बजकर 48 मिनट तक

    (Picture Credit: Freepik)

    आज का अशुभ समय

    राहुकाल - सुबह 10 बजकर 41 मिनट से दोपहर 12 बजकर 8 मिनट तक

    गुलिक काल - सुबह 7 बजकर 46 मिनट से सुबह 9 बजकर 13 मिनट तक

    यमगण्ड - दोपहर 3 बजकर 2 मिनट से दोपहर 4 बजकर 30 मिनट तक

    आज का नक्षत्र

    आज चंद्रदेव कृत्तिका नक्षत्र में रहेंगे…

    कृत्तिका नक्षत्र - शाम 5 बजकर 31 मिनट तक

    सामान्य विशेषताएं: आध्यात्मिक रुचि, ऊर्जावान, प्रेरणादायक, आलोचक प्रवृत्ति, क्रोधी और झगड़ालू, कामुक, चालाक और कपटी और प्रसिद्धि प्रिय

    नक्षत्र स्वामी: सूर्य देव

    राशि स्वामी: मंगल देव और शुक्र देव

    देवता: अग्नि देव

    प्रतीक: भाला

    आज का व्रत और त्योहार - करवा चौथ

    चतुर्थी तिथि अवधि -

    चतुर्थी तिथि प्रारंभ – 9 अक्टूबर रात 10 बजकर 54 मिनट पर

    चतुर्थी तिथि समाप्त – 10 अक्टूबर शाम 7 बजकर 38 मिनट पर

    करवा चौथ व्रत विधि -

    • व्रती महिलाएं सूर्योदय से पहले स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करती हैं।
    • व्रत शुरू करने से पहले माता और भगवान शिव या अपने इष्ट देव की पूजा करती हैं।
    • महिलाएं करवा चौथ की कथा सुनती हैं, जिसमें पति की लंबी आयु और सुख-समृद्धि का महत्व बताया जाता है।
    • पूरे दिन महिलाएं जल और भोजन नहीं लेती हैं।
    • रात में चंद्रमा निकलने पर महिलाएं करवा चौथ की थाली (करवा, दीपक, मेहंदी और मिठाई सहित) सजाकर पूजा करती हैं।
    • चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलती हैं।
    • मान्यता है कि करवा चौथ के व्रत से पति को लंबी आयु और  सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है।

    यह दैनिक पंचांग Astropatri.com  के सौजन्य से प्रस्तुत है। सुझाव व प्रतिक्रियाओं के लिए hello@astropatri.com पर ईमेल करें।