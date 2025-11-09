Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Aaj ka Panchang 09 November 2025: मार्गशीर्ष माह की पंचमी तिथि पर बन रहे ये शुभ योग, यहां पढ़ें पंचांग

    By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    Aaj ka Panchang 09 नवंबर 2025 के अनुसार, आज यानी 09 नवंबर को मार्गशीर्ष (Margashirsha Month 2025) माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि पड़ रही है। इस तिथि पर सूर्य देव की पूजा-अर्चना की जा रही है। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं आज का पंचांग।

    prefferd source google
    Hero Image

    Aaj ka Panchang 09 November 2025: आज के शुभ-अशुभ योग 

    आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज यानी 09 नवंबर को मार्गशीर्ष (Margashirsha Month 2025) माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। इस तिथि पर रविवार पड़ रहा है। सनातन धर्म में रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, सूर्य देव की पूजा करने से कारोबार में सफलता मिलती है और बिगड़े काम पूरे होते हैं। रविवार के दिन कई योग भी बन रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 09 November 2025) के बारे में।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    surya dev (25)

    तिथि: कृष्ण पंचमी
    मास पूर्णिमांत: मार्गशीर्ष
    दिन: रविवार
    संवत्: 2082

    तिथि: तिथि: पंचमी रात्रि 01:54 बजे तक (10 नवंबर तक)
    योग: सिद्ध दोपहर 03:02 बजे तक
    करण: कौलव दोपहर 03:05 बजे तक
    करण: तैतिल रात्रि 01:54 बजे तक (10 नवंबर तक)

    सूर्योदय और सूर्यास्त का समय


    सूर्योदय: प्रातः 06 बजकर 39 मिनट पर
    सूर्यास्त: सायं 05 बजकर 30 मिनट पर
    चंद्रोदय: रात 09 बजकर 07 मिनट पर
    चन्द्रास्त: प्रातः 10 बजकर 53 मिनट पर

    सूर्य राशि: तुला
    चंद्र राशि: मिथु
    पक्ष: कृष्ण

    आज के शुभ मुहूर्त


    अभिजीत मुहूर्त: प्रातः 11 बजकर 43 मिनट से दोपहर 12 बजकर 26 मिनट तक
    अमृत काल: प्रातः 10 बजकर 53 मिनट से दोपहर 12 बजकर 21 मिनट तक

    आज के अशुभ समय


    राहुकाल: दोपहर 04 बजकर 09 मिनट से सायं 05 बजकर 30 मिनट तक
    गुलिकाल: दोपहर 02 बजकर 48 मिनट से सायं 04 बजकर 09 मिनट तक
    यमगण्ड: दोपहर 12 बजकर 05 मिनट से दोपहर 01 बजकर 26 मिनट तक

    आज का नक्षत्र


    चंद्रदेव आज आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे।
    आर्द्रा नक्षत्र: रात्रि 08 बजकर 04 मिनट तक
    सामान्य विशेषताएं: बुद्धिमान, चालाक, भौतिकवादी, ईमानदारी की कमी, जल्दी गुस्सा, विनाशकारी शक्ति, अहंकार और आत्मिक सौभाग्य।
    नक्षत्र स्वामी: राहु
    राशि स्वामी: बुध
    देवता: रुद्र (भगवान शिव)
    प्रतीक: अश्रु (आंसू की बूंद)

    यह भी पढ़ें- Utpanna Ekadashi 2025: क्यों हुआ देवी एकादशी का अवतरण? इस तिथि से है खास कनेक्शन

    यह भी पढ़ें- Utpanna Ekadashi 2025: उत्पन्ना एकादशी के दिन करें इन मंत्रों का जप, घर की दरिद्रता का होगा नाश

    यह दैनिक पंचांग Astropatri.com के सौजन्य से प्रस्तुत है. सुझाव व प्रतिक्रियाओं के लिए hello@astropatri.com पर ईमेल करें।