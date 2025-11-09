Aaj ka Panchang 09 November 2025: मार्गशीर्ष माह की पंचमी तिथि पर बन रहे ये शुभ योग, यहां पढ़ें पंचांग

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज यानी 09 नवंबर को मार्गशीर्ष (Margashirsha Month 2025) माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। इस तिथि पर रविवार पड़ रहा है। सनातन धर्म में रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, सूर्य देव की पूजा करने से कारोबार में सफलता मिलती है और बिगड़े काम पूरे होते हैं। रविवार के दिन कई योग भी बन रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 09 November 2025) के बारे में।

तिथि: कृष्ण पंचमी

मास पूर्णिमांत: मार्गशीर्ष

दिन: रविवार

संवत्: 2082 तिथि: तिथि: पंचमी रात्रि 01:54 बजे तक (10 नवंबर तक)

योग: सिद्ध दोपहर 03:02 बजे तक

करण: कौलव दोपहर 03:05 बजे तक

करण: तैतिल रात्रि 01:54 बजे तक (10 नवंबर तक) सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

सूर्योदय: प्रातः 06 बजकर 39 मिनट पर

सूर्यास्त: सायं 05 बजकर 30 मिनट पर

चंद्रोदय: रात 09 बजकर 07 मिनट पर

चन्द्रास्त: प्रातः 10 बजकर 53 मिनट पर सूर्य राशि: तुला

चंद्र राशि: मिथु

पक्ष: कृष्ण आज के शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त: प्रातः 11 बजकर 43 मिनट से दोपहर 12 बजकर 26 मिनट तक

अमृत काल: प्रातः 10 बजकर 53 मिनट से दोपहर 12 बजकर 21 मिनट तक आज के अशुभ समय

राहुकाल: दोपहर 04 बजकर 09 मिनट से सायं 05 बजकर 30 मिनट तक

गुलिकाल: दोपहर 02 बजकर 48 मिनट से सायं 04 बजकर 09 मिनट तक

यमगण्ड: दोपहर 12 बजकर 05 मिनट से दोपहर 01 बजकर 26 मिनट तक