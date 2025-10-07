Aaj ka Panchang 07 October 2025: आज से शुरू हुआ कार्तिक माह, बन रहे कई योग, पढ़ें पंचांग

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज यानी 07 अक्टूबर से कार्तिक माह की शुरुआत हो गई है। आज कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। सनातन धर्म में कार्तिक माह का विशेष महत्व है। आज वाल्मीकि जयन्ती और मीराबाई जयन्ती भी मनाई जा रही है।

कार्तिक महीने में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करने का विधान है। इसके अलावा पवित्र नदी में स्नान एवं दीपदान करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन कई शुभ-अशुभ योग भी बन रहे है। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 07 October 2025) के बारे में।

तिथि: शुक्ल पूर्णिमा

मास पूर्णिमांत: अश्विन

दिन: मंगलवार

संवत्: 2082

तिथि: पूर्णिमा प्रातः 09 बजकर 16 मिनट तक

योग: ध्रुव प्रातः 09 बजकर 31 मिनट तक,

व्याघात प्रातः 05 बजकर 35 मिनट (08 अक्टूबर) तक

करण: वणिज दोपहर 12 बजकर 23 मिनट तक

करण: भव प्रातः 09 बजकर 16 मिनट तक

करण: बलव सायं 07 बजकर 36 मिनट तक

सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

सूर्योदय: प्रातः 06 बजकर 17 मिनट पर

सूर्यास्त: सायं 06 बजे

चंद्रमा का उदय: सायं 06 बजकर 01 मिनट पर

सूर्य राशि: कन्या

चंद्र राशि: मीन

पक्ष: कृष्ण

शुभ समय अवधि

अभिजीत मुहूर्त: प्रातः 11 बजकर 45 मिनट से 12 बजकर 32 मिनट तक

अमृत काल: 08 अक्टूबर को रात्रि 11 बजकर 19 मिनट से 12 बजकर 45 मिनट तक

अशुभ समय अवधि

राहुकाल: दोपहर 03 बजकर 04 मिनट से सांय 04 बजकर 32 मिनट तक

गुलिकाल: दोपहर 12 बजकर 09 मिनट से दोपहर 01 बजकर 37 बजे तक

यमगण्ड: प्रातः 09 बजकर 13 मिनट से प्रातः 10 बजकर 41 बजे तक

आज का नक्षत्र

आज चंद्रदेव रेवती नक्षत्र में रहेंगे…

रेवती नक्षत्र- 08 अक्टूबर को प्रातः 01 बजकर 28 मिनट तक

सामान्य विशेषताएं: चतुर, ईमानदार, अध्ययनशील, लचीला, आकर्षक व्यक्तित्व, कूटनीतिज्ञ, चंचल मन, सुंदर, ऐश्वर्यवान, सफल, बुद्धिमान, नैतिक, समृद्ध और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण

नक्षत्र स्वामी: बुध देव

राशि स्वामी: बृहस्पति देव

देवता: पूसन (पोषणकर्ता)

प्रतीक: मछली

यह दैनिक पंचांग Astropatri.com के सौजन्य से प्रस्तुत है. सुझाव व प्रतिक्रियाओं के लिए hello@astropatri.com पर ईमेल करें।