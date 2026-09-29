जिस स्त्री का हाथ भगवान खुद थाम लेते हैं, प्रेमानंद महाराज जी ने बताया कि उसे मिलने लगते हैं ये 5 दिव्य संकेत

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जीवन में बहुत परेशानियां होने के बाद भी आपके मन में एक अजीब-सा विश्वास था कि सब ठीक हो जाएगा? क्या कभी मुश्किल समय में अचानक कोई मदद मिल गई? कई बार ऐसे अनुभव हमें भीतर से यह महसूस कराते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति हमारे साथ है। प्रेमानंद महाराज जी इस बारे में कहते हैं, 'जब भगवान किसी स्त्री का हाथ थाम लेते हैं, तो उसके जीवन में कुछ खास बदलाव दिखाई देने लगते हैं।' आइए जानते हैं ऐसे ही पांच संकेत।

मुश्किल समय में भी मन शांत रहता है जीवन धूप और छांव का खेल है। कभी सब ठीक होता है, तो कभी मुश्किलें आती हैं। लेकिन जब जीवन में परेशानियां आती हैं, तब भी मन के अंदर एक अलग तरह की शांति बनी रहती हो। परिस्थितियां कठिन हों, लोग साथ छोड़ दें या सारे रास्ते बंद दिखाई दें, फिर भी भीतर से यही आवाज उठे कि सब ठीक हो जाएगा, तब समझ जाएं कि भगवान ने आपका हाथ थाम लिया है। क्योंकि मन के अंदर की शांति हमें घबराने के बजाय सही निर्णय लेने की शक्ति देती है।

सही समय पर सही मदद मिल जाती है दूसरा संकेत है कि जरूरत के समय किसी न किसी रूप में सहायता मिल जाती है। कभी कोई व्यक्ति अचानक मदद कर देता है, कभी कोई अवसर मिल जाता है और कभी किसी के कहे हुए छोटे से वाक्य से सही रास्ता दिखाई देने लगता है। ये सारी बातें इस ओर इशारा करती हैं, कि भगवान आपके साथ है। हां, यह सत्‍य है कि हर मदद हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं आती, लेकिन कई बार वही सहायता सबसे ज्यादा जरूरी साबित होती है। ऐसे अनुभवों से विश्वास और कृतज्ञता बढ़ती है।

गलत लोग अपने आप दूर होने लगते हैं कभी-कभी कुछ लोग हमारे जीवन से बिना किसी बड़े झगड़े के दूर हो जाते हैं। उस समय हमें दुख हो सकता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि उनका जाना हमारे लिए अच्छा था।जरूरी नहीं है कि हर रिश्ता हमेशा हमारे साथ रहे। कुछ लोग हमें सीख देने आते हैं और कुछ लोग हमें आगे बढ़ने से रोकने के लिए जीवन में आते हैं। इसलिए किसी के जाने पर हमेशा खुद को दोष न दें। कभी-कभी जीवन से किसी का दूर होना भी एक नई शुरुआत हो सकती है।

अंतरात्मा की आवाज साफ सुनाई देने लगती है चौथा संकेत है कि आपको भीतर से सही और गलत का एहसास पहले से अधिक स्पष्ट होने लगता है। किसी काम को करने से पहले मन बोल उठता है कि इस काम को मत करो। किसी सही रास्ते पर बढ़ते समय भीतर से संतोष महसूस होने लगता है। इसीलिए अपने मन की शांत आवाज को सुनना सीखें। कुछ समय प्रार्थना, ध्यान और एकांत में बिताने से अपने विचारों को समझना आसान हो जाता है।