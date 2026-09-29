सवालों में संत प्रेमानंद के शिष्य की आत्महत्या: स्वजन ने जताई साजिश की आशंंका, पुलिस सुसाइड

संवाद सहयोगी, वृंदावन (मथुरा)। संत प्रेमानंद के शिष्य रसिक दुलारी शरण उर्फ दीपक लोधी की चौथी मंजिल से कूदकर जान देने का मामला सवालों में है। पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है, स्वजन किसी षड्यंत्र की आशंका जता रहे हैं। दीपक आश्रम में बिजली मिस्त्री के रूप में सेवा दे रहे थे।

पुलिस ने सोमवार को बिजली का काम कर रहे अन्य शिष्यों और दीपक के साथ कमरे में रहने वाले शिष्य को थाने बुलाकर पूछताछ की। लाइट फिटिंग में लगी पूरी टीम से हुई पूछताछ, कमरे के साथी को भी बुलाया थाने मध्य प्रदेश जबलपुर के नर्मदा बस्ती फरहदुली निवासी दीपक लोढ़ा दो वर्ष पहले वृंदावन आए और यहां संत प्रेमानंद महाराज से दीक्षा लेकर अपना नाम बदलकर रसिक दुलारी शरण रख लिया था। शुक्रवार सुबह साढ़े 10 बजे उन्होंने अपार्टमेंट की चौथी मंजिल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पूर्व उन्होंने कमरे में ग्राइंडर से अपना गुप्तांग काटा। उनकी मृत्यु को उनके स्वजन ने आत्महत्या मानने से इनकार कर दिया है।